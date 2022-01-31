Голубкина высказалась о внебрачном сыне Абдулова

Актриса Мария Голубкина высказала свое мнение об истории с появлением внебрачного сына Александра Абдулова. Об этом она рассказала порталу BLITZ+.
«Когда появляются спустя много лет дети — это странно. Я думаю, что если все было правдой, то это стало бы известно при жизни. Работа актера состоит в том, чтобы, рекламируя себя, заработать очки, чтобы люди покупали билеты на наши спектакли», — считает актриса.
О том, что у Абдулова появился еще один внебрачный ребенок стало известно 28 января. Близкие узнали о нем случайно: в кармане его пиджака было обнаружено фото малыша, на котором была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».