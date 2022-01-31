Меган Маркл и принц Гарри пытаются обмануть весь мир?

Имена Меган Маркл и принца Гарри снова на первых полосах: все дело в том, что герцоги Сассекские, которые заключили контракт со Spotify ещё в 2020 году, проигнорировали его условия и не выпустили ни одного выпуска подкаста с тех пор, как получили деньги. Подробности скандала читайте в материале «Рамблера».

Единственная программа в рамках договоренностей с музыкальным гигантом вышла в декабре 2020 года. В беседе приняли участие Элтон Джон, Джеймс Корден и сын супругов Арчи. Тогда Меган и принц Гарри получили 25 миллионов долларов. Однако Spotify пока не планирует прекращать сотрудничество с супругами. Издание Daily Mail сообщает, что руководство компании приняло решение набрать команду для того, чтобы наконец сдвинуть процесс и выпустить новое шоу к весне этого года. Spotify выставили объявление о поиске сотрудников для проекта сроком 6 месяцев.

«Сейчас мы собираем команду, чтобы совместно с Archewell запустить новое шоу о выдающихся женщинах. Идеальный кандидат имеет опыт общения с известными людьми и равный интерес к поп-культуре»,

— рассказал представитель стримингового сервиса.

Заявление Меган Маркл и принц Гарри после громких обвинений не заставило себя ждать (правда, на оправдание оно не тянет). В сообщении говорится, что они обеспокоены тем, что Spotify позволяет распространять «дезинформацию о COVID-19» на своей платформе.

«Сотни миллионов людей ежедневно испытывают негативное воздействие безудержной дезинформации»,

– подчеркивает пресс-секретарь фонда супругов Archewell. При этом звездная чета отметила, что намерена продолжать совместную работу с компанией.

Это еще не все: Меган и принц Гарри не выполнили свои обязательства и перед Netflix. Компания также разместила в Instagram объявление о поиске художника-постановщика для дебютного фильма Маркл «Жемчужина». По мнению экспертов, таким способом медиагигант хочет надавить на супругов и ускорить работу над задуманными проектами.