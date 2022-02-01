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1 час назад

Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса заявила о своем желании журналисту ТАСС. Также стало известно, что Орнелла Мути уже изучает русский язык и собирает необходимые документы для получения заветного документа.

Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Фото: @ornellamuti@ornellamuti

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — поделилась в беседе 66-летняя артистка.

Знаменитая актриса призналась: она любит Россию и обожает русский народ. И очень признательна россиянам за то, что они отвечают ей взаимностью.

«Я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда — любовь публики», — сказала артистка.

Ранее мы писали о том, что уругвайская певица и актриса Наталья Орейро получила российский паспорт.

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