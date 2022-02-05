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2 часа назад

Что стало с дочерью Кафельникова после рехаба

В 2018 году дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся появилась на страницах светской хроники и моментально стала поводом для обсуждения. Девушка дала большое интервью, в котором рассказала, что на протяжении долгого времени лечилась от зависимости от запрещенных веществ.

1/6 В 2018 году дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся появилась на страницах светской хроники и моментально стала поводом для обсуждения
Фото: @kafelnikova_a
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2/6 Девушка дала большое интервью, в котором рассказала, что на протяжении долгого времени лечилась от зависимости от запрещенных веществ.
Фото: @kafelnikova_a
3/6 Она начала принимать вещества за несколько лет до того, как ее отправили в специальную лечебницу. Модели поставили диагнозы: психоз и биполярное расстройство. Несколько месяцев она провела в лечебнице.
Фото: @kafelnikova_a
4/6 После того, как Кафельникова вышла из рехаба, ей удалось восстановить свою модельную карьеру. Она выходила на подиумы известных брендов, снималась для обложек глянца. Однако появилась другая проблема во взаимоотношениях с отцом: по словам Кафельниковой, отец часто критиковал ее, и то, как она живет.
Фото: @kafelnikova_a
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5/6 В 2020 году СМИ стало известно о романе Кафельниковой с бизнесменом и бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой Георгием Петришиным. Как рассказывала модель, они познакомились в общей компании.
Фото: @kafelnikova_a
6/6 Спустя полгода после знакомства они поженились, а летом 2021 года у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Теперь Instagram Кафельниковой пестрит выходами в свет, а также фотографиями с супругом.
Фото: @kafelnikova_a

Она начала принимать вещества за несколько лет до того, как ее отправили в специальную лечебницу. Модели поставили диагнозы: психоз и биполярное расстройство. Несколько месяцев она провела в лечебнице.

После того, как Кафельникова вышла из рехаба, ей удалось восстановить свою модельную карьеру. Она выходила на подиумы известных брендов, снималась для обложек глянца. Однако появилась другая проблема во взаимоотношениях с отцом: по словам Кафельниковой, отец часто критиковал ее, и то, как она живет.

"Сейчас с папой хорошие отношения, но пытаюсь держать дистанцию. Потому что как только впускаю папу в свою жизнь, мне становится больно, если он во мне разочаровывается, или когда говорит, что я делаю что-то не так"

С матерью, как рассказывала девушка, она тоже не общается, но если с отцом она иногда разговаривает, то с мамой, моделью Марией Тиковой, она не созванивается вообще.

В 2020 году СМИ стало известно о романе Кафельниковой с бизнесменом и бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой Георгием Петришиным. Как рассказывала модель, они познакомились в общей компании. Спустя полгода после знакомства они поженились, а летом 2021 года у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Теперь Instagram Кафельниковой пестрит выходами в свет, а также фотографиями с супругом.

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