Айза заявила, что в отношениях готова платить за мужчину

Блогер Айза в беседе с NEWS.ru назвала пережитком прошлого обязанность мужчины финансово обеспечивать свою возлюбленную.
"Мы выросли на таком воспитании: ты должна быть здорова, чтобы принести потомство, быть хорошей хозяйкой, уборщицей, и так далее. Но это такой пережиток прошлого и к реальности уже никакого отношения не имеет. Но я также поддерживаю, если женщина самостоятельно этого хочет", - подчеркнула Айза.
Она подчеркнула, что любит убираться и создавать уют в своем доме. Блогер отметила, что не придает особого значения тому, кто за кого платит в отношениях. По словам Айзы, она сама готова платить за возлюбленного, если это потребуется.
"Мне совершенно неважно чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд. Я за партнерские отношения", - резюмировала блогер.