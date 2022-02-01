Айза заявила, что в отношениях готова платить за мужчину

"Мы выросли на таком воспитании: ты должна быть здорова, чтобы принести потомство, быть хорошей хозяйкой, уборщицей, и так далее. Но это такой пережиток прошлого и к реальности уже никакого отношения не имеет. Но я также поддерживаю, если женщина самостоятельно этого хочет", - подчеркнула Айза.