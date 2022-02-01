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31 минуту назад

Айза заявила, что в отношениях готова платить за мужчину

Блогер Айза в беседе с NEWS.ru назвала пережитком прошлого обязанность мужчины финансово обеспечивать свою возлюбленную.

Айза заявила, что в отношениях готова платить за мужчину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы выросли на таком воспитании: ты должна быть здорова, чтобы принести потомство, быть хорошей хозяйкой, уборщицей, и так далее. Но это такой пережиток прошлого и к реальности уже никакого отношения не имеет. Но я также поддерживаю, если женщина самостоятельно этого хочет", - подчеркнула Айза.

Она подчеркнула, что любит убираться и создавать уют в своем доме. Блогер отметила, что не придает особого значения тому, кто за кого платит в отношениях. По словам Айзы, она сама готова платить за возлюбленного, если это потребуется.

"Мне совершенно неважно чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд. Я за партнерские отношения", - резюмировала блогер.

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