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1 час назад

Верка Сердючка ответила Владимиру Соловьеву на «гаденыша»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, ответил российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему ранее Данилко «гаденышем».

Верка Сердючка ответила Соловьеву на «гаденыша»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, Соловьев отреагировал на исполнение Сердючкой песни «Батько наш Бандера» о лидере украинских националистических движений Степане Бандера. Песню артист исполнил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу».

«Пошел вон из России, гаденыш», — заявил Соловьев, попросив запомнить это российских предпринимателей, сотрудничающих с Данилко.

Сам артист ответил на это у себя в Instagram.

«Владимир Адольфович, срочно в аптеку», — написал Данилко рядом с изображением таблеток от шизофрении.

Отметим, что настоящее отчество Владимира Соловьева — Рудольфович)

При этом, по информации украинских СМИ, сам Данилко назвал исполнение импровизацией — с организаторами это согласовано не было. Артист объяснил, что спел песню, ставшую трендом в TikTok.

В Госдуме уже попросили прокуратуру разобраться с ситуацией.

Ранее мы писали о том, сколько стоит выступление Сердючки на Новый год.

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