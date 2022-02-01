Верка Сердючка ответила Соловьеву на «гаденыша»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, ответил российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему ранее Данилко «гаденышем».

В частности, Соловьев отреагировал на исполнение Сердючкой песни «Батько наш Бандера» о лидере украинских националистических движений Степане Бандера. Песню артист исполнил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу».

«Пошел вон из России, гаденыш», — заявил Соловьев, попросив запомнить это российских предпринимателей, сотрудничающих с Данилко.

Сам артист ответил на это у себя в Instagram.

«Владимир Адольфович, срочно в аптеку», — написал Данилко рядом с изображением таблеток от шизофрении.

Отметим, что настоящее отчество Владимира Соловьева — Рудольфович)

При этом, по информации украинских СМИ, сам Данилко назвал исполнение импровизацией — с организаторами это согласовано не было. Артист объяснил, что спел песню, ставшую трендом в TikTok.

В Госдуме уже попросили прокуратуру разобраться с ситуацией.