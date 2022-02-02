7 неожиданных, но правдивых фактов о Вере Брежневой

3 февраля певица отмечает свой 40-й день рождения.

Тайная свадьба с Константином Меладзе

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Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева официально стали мужем и женой в Италии. Об этом первыми рассказали местные СМИ. Церемония бракосочетания состоялась в Форте-дей-Марми, на тосканском побережье Версилия. Влюбленных расписал мэр города Умберто Буратти. Молодожены не стали устраивать пышного торжества, пригласив на церемонию только самых близких. Слухи об их романе ходили несколько лет. Их подтверждала бывшая жена продюсера. Напомним, что за 19 лет брака у супругов родилось трое детей. Вера Брежнева, в свою очередь, воспитывает двух дочек от разных браков.

Песня «Салют, Вера»

До того, как начать отношения с Верой Брежневой, Константин Меладзе состоял в браке с Яной Сумм. В 2013 году Константин Меладзе и его жена Яна приняли решение о разводе через 19 лет совместной жизни, после чего композитор переехал из Киева в Москву. Как известно, чувства к певице у него появились еще до развода. Их он выражал с помощью текста песен, в том числе композиции для Валерия Меладзе: «Салют, Вера». В словах прослеживается история непростых отношений артистов.

Благотворительный фонд «Луч Веры»

Благотворительный фонд был создан 1 декабря 2006 года Верой Брежневой. В 2007 году к работе над ним присоединилась Нина Горбачева. Он осуществляет помощь детским отделениям онкогематологии по всей Украине, аккумулируя средства на закупку новейшего медицинского оборудования и внедрения передового опыта лечения лейкоза. Певица также является послом доброй воли ООН.

Агентство по организации свадеб

Певица нашла себя в event-индустрии и вместе с Анной Чуприс в 2015 году открыла свое агентство VA DAY. Девушки вместе со своей командой единомышленников создают праздники в любой точке мира, в основном свадьбы. Правда, не обошлось в бизнесе и без скандалов. Спустя год молодая супруга олигарха Лиза Адаменко пыталась очернить репутацию Брежневой. В эфире «Вечернего Урганта» девушка рассказала, как обратилась в агентство звезды и хотела провести свадьбу в замке на юге Франции. Правда, счет за аренду замка компания выставила вдвое больше, чем она стоила напрямую у владельца. Вера Брежнева, посмотрев эфир, слова Лизы опровергла. Артистка заявила, что на момент свадьбы Адаменко и ее жениха VA DAY не существовало.

Две дочери — таланты

Вместе с биологическим отцом девочки певица прожила недолго, и позже Соню удочерил ее супруг, украинский бизнесмен Михаил Киперман. В браке с Киперманом Вера Брежнева родила также младшую дочь Сару. Как невероятно похожа Соня на свою звездную маму, поклонники Веры Брежневой заметили давно. Соня Киперман уже несколько лет живет и учится в США. К своим годам она уже успела побывать актрисой — она снялась в эпизодической роли в сериале «Дневники вампира» и в российской комедии «8 лучших свиданий».

Сара Киперман училась в Британской международной школе в Киеве с углубленным изучением языков, однако позже, как стало известно из личного блога певицы, перешла на обучение в Италии. Вера Брежнева публиковала фото из Флоренции, подписав кадры, что приехала встретиться с дочерью. Помимо учебы девочка увлечена рисованием и танцами.

Вилла в Италии

У Веры Брежневой особое отношение к Италии — певице очень нравится культура, природа и язык страны, поэтому несколько лет назад Вера с мужем Константином Меладзе приобрели недвижимость недалеко от озера Гарда. Вера не раз показывала оливковый сад и веранду из белого камня. Как и в Москве, при оформлении дома певица отдала предпочтение минималистичному дизайну. В интерьере использованы только светлые оттенки и натуральные материалы. В Италию Вера прилетает не только отдохнуть на вилле, но и навестить дочь, которая учится в одной из местных школ.

Сестры Веры Брежневой

У певицы Веры Брежневой есть три сестры. Женщины не ведут личные аккаунты в соцсетях так же активно, как звезда. Сестры Брежневой проживают на Украине. Они все невероятно похожи между собой, особенно на этом снимке. Виктория Галушка состояла в браке с Александром Цекало. Звезды были вместе около 10 лет, у них родились сын и дочь. А вот о жизни Анастасии известно гораздо меньше. Дочь Брежневой Соня проживает в США, поэтому довольно редко видится с тетушками. Несмотря на это, у родственниц довольно теплые отношения.