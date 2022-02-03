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1 час назад

Ирина Дубцова рассказала об удалении имплантов

Российская певица Ирина Дубцова рассказала, что удалила грудные импланты, с которыми ходила 12 лет. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.

Дубцова рассказала об удалении имплантов
Фото:  @dubtsova_official @dubtsova_official

«Они меня "толстили". Стояли уже 12 лет. Тяжело. Немодно. Надоели», — написала исполнительница.

2 февраля стало известно, что Дубцова перенесла экстренную операцию. «В общем, все со мной в порядке, все уже сделали, но грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться 4 февраля, немножко переносится на март», — добавила она. Певица пообещала назвать поклонникам новую дату мероприятия.

Тогда подробностей о своем диагнозе она рассказывать не стала. Дубцова призналась, что после наркоза чувствует слабость и мечтает о любимых блюдах и возвращении домой. Остается кашель после трубки в горле. «А я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом», — отметила она.

39-летняя Ирина Дубцова — певица, поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» и победительница «Фабрики звезд — 4». Она известна по песням «О нем», «Люби меня долго» и «Медали».

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