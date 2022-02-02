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1 час назад

Жена Дэвида Бекхэма ела одну и ту же еду на протяжении 25 лет

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей супруги, дизайнера и предпринимательницы Виктории. Эту тему он обсудил с шеф-поваром Рут Роджерс (Ruth Rogers)в подкасте River Cafe Table 4.

Виктория Бекхэм ест одну и ту же еду на протяжении 25 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам футболиста, секретом стройности его жены является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Бэкхем ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.

«Она очень привередлива в выборе еды, и чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла», — высказался он.

Знаменитость также рассказал, что во время «разгрузочных» дней дизайнер потребляет в пищу тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом.

«Единственный раз, когда Виктория пробовала еду из моей тарелки, был во время ее беременности. Это был удивительный момент, поскольку с того раза подобного не случалось», — заключил спортсмен.

В октябре прошлого года внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.

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