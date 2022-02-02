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4 часа назад

Ротару рассказала, что тяжело перенесла "омикрон"

Певица София Ротару рассказала о своем самочувствии после перенесенного "омикрона". По словам звезды, течение болезни проходило тяжело. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Ротару рассказала, что тяжело перенесла "омикрон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ротару отметила, что болела на протяжении двух недель, и они дались ей довольно тяжело. Сейчас она пытается восстановиться, а помогают ей в этом врачи.

"Подтвержденный Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", — написала она в своем профиле.

В комментариях у звезды отметились коллеги, среди которых Николай Басков и Максим Галкин. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и быстрого восстановления.

Ранее сообщалось, какие симптомы появляются при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

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