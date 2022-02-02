Ротару рассказала, что тяжело перенесла "омикрон"

"Подтвержденный Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", — написала она в своем профиле.