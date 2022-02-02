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4 часа назад

Страницу Шнурова удалили после скандала с Собчак

Страницу музыканта Сергея Шнурова заблокировали в Instagram. Аккаунт @leningrad_shnurov, в котором были опубликованы скандальные клипы о ситуации в Санкт-Петербурге и губернаторе Александре Беглове, больше не доступен.

Страницу Шнурова удалили после скандала с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится в сообщении в соцсети.

Страница считается фанатской, однако там были выложены все последние клипы группы «Ленинград», в том числе сатирический ролик про уборку снега в Санкт-Петербурге. Недавно там также появилось видео с песней про Ксению Собчак.

«Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо! Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка», — отреагировала журналистка в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщает издание Znak.com, помощник Сергея Шнурова заявил, что не знает о причинах блокировки аккаунта.

Ранее Виторган заступился за Собчак в конфликте с музыкантом.

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