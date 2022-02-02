Страницу Шнурова удалили после скандала с Собчак

Страницу музыканта Сергея Шнурова заблокировали в Instagram. Аккаунт @leningrad_shnurov, в котором были опубликованы скандальные клипы о ситуации в Санкт-Петербурге и губернаторе Александре Беглове, больше не доступен.
«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится в сообщении в соцсети.
Страница считается фанатской, однако там были выложены все последние клипы группы «Ленинград», в том числе сатирический ролик про уборку снега в Санкт-Петербурге. Недавно там также появилось видео с песней про Ксению Собчак.
«Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо! Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка», — отреагировала журналистка в своем Instagram-аккаунте.
Как сообщает издание Znak.com, помощник Сергея Шнурова заявил, что не знает о причинах блокировки аккаунта.