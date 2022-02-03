Есть что показать: российские красотки с самыми точеными фигурами

Всюду твердят: легко поддерживать форму, когда вам слегка за 20, а вы покажите мастер-класс после рождения ребенка или 40-летнего юбилея. Для отечественных знаменитостей и это далеко не проблема. Некоторые актрисы, певицы и модели смогли сохранить сексуальное и подтянутое тело, несмотря ни на что.
В этой подборке мы вспомнили всех селебрити, которые могут стать примером для подражания. Их фигуры — просто идеал, но в чем же секрет? Для кого-то он кроется в тренировках или диетах, а кто-то просто положился на генетику. В любом случае, пройти мимо этих красавиц тяжело — вот и мы не смогли.
Рита Дакота — одна из самых ярких и смелых девушек на отечественной сцене. Певица никогда не упустит момента продемонстрировать свою стройную фигуру: как на концертах, как и в социальных сетях. Рита утверждает, что поддерживает вес тренировками и здоровыми диетами, и открыто выступает против голодания, липосакции и пластики.
Модели, многодетной маме и супруге рэпера Джигана завидуют все обитательницы Инстаграма. У Оксаны Самойловой четверо детей, но выглядит она безупречно. Инстадива призналась, что корректировала грудь у хирурга, но стройность поддерживает исключительно благодаря спорту.
Верите вы или нет, но Наталье Рудовой почти 40 лет. Актриса уверена, что единственный способ скорректировать вес — это правильное питание. Ее рацион состоит из отварных овощей, свежих фруктов и рыбы. Результат налицо — со временем звезда подтянулась и стала еще более стройной.
Модель Елена Перминова — мама троих детей, при этом она по-прежнему ведет активный образ жизни и выглядит просто сногсшибательно. Звезда признается: к полноте она не склонна, но мучное и жирное плохо сказывается на состоянии кожи. Основным способом ухода за собой Елена считает спорт. Причем тренироваться нужно ежедневно, иначе результат не закрепится.
Модель использует разные подходы для сохранения стройности. Наталья практикует интервальное голодание, занимается бегом и танцами, добавляет в блюда порошок спирулины или экстракт зародышей пшеницы, и регулярно принимает витамины.
57-летняя актриса Жанна Эппле признается, что путь к стройности был долгим и сложным. В юности она считала себя полной, поэтому жила в постоянных ограничениях и усиленно тренировалась. Звезда советует пить больше воды, полностью исключить из рациона сладкое и заниматься спортом, чтобы сохранять упругость тела.
После второй беременности актриса заметно прибавила в весе, но вовремя взяла себя в руки. Главными помощниками выступили курсы массажа и мезотерапии. Некоторые поклонники намекают Анне на излишнюю худобу, но звезда их заверяет: все в порядке — она просто от природы такая стройная.
К 55-летнему юбилею звезда российских теленовелл подготовилась основательно. Ольга Кабо смогла не только сохранить идеальную фигуру, но и проявить всю многогранность своего таланта. Секретом своей стройности актриса считает ежедневные занятия пилатесом. Причем тренировки она оставляет на вечер, чтобы не только подтянуть форму, но и расслабить мышцы после тяжелого дня.
46-летняя журналистка и продюсер часто рассказывает своим подписчикам в Инстаграм, как правильно следить за фигурой. Основное правило, которого придерживается Тина, это регулярные занятия в спортивном зале и отказ от пагубных привычек для похудения. Здоровое тело — красивое тело, в этом со звездой не поспорить.
А чей секрет стройности вы считаете самым эффективным?