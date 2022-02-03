Есть что показать: российские красотки с самыми точеными фигурами

Всюду твердят: легко поддерживать форму, когда вам слегка за 20, а вы покажите мастер-класс после рождения ребенка или 40-летнего юбилея. Для отечественных знаменитостей и это далеко не проблема. Некоторые актрисы, певицы и модели смогли сохранить сексуальное и подтянутое тело, несмотря ни на что.

1/9 Рита Дакота Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Оксана Самойлова Фото: Instagram 3/9 Наталья Рудова Фото: Instagram 4/9 Елена Перминова Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Наталья Водянова Фото: Instagram 6/9 Жанна Эппле Фото: Instagram 7/9 Анна Хилькевич Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Ольга Кабо Фото: Instagram 9/9 Тина Канделаки Фото: Instagram

В этой подборке мы вспомнили всех селебрити, которые могут стать примером для подражания. Их фигуры — просто идеал, но в чем же секрет? Для кого-то он кроется в тренировках или диетах, а кто-то просто положился на генетику. В любом случае, пройти мимо этих красавиц тяжело — вот и мы не смогли.

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Рита Дакота

Рита Дакота — одна из самых ярких и смелых девушек на отечественной сцене. Певица никогда не упустит момента продемонстрировать свою стройную фигуру: как на концертах, как и в социальных сетях. Рита утверждает, что поддерживает вес тренировками и здоровыми диетами, и открыто выступает против голодания, липосакции и пластики.

Оксана Самойлова

Модели, многодетной маме и супруге рэпера Джигана завидуют все обитательницы Инстаграма. У Оксаны Самойловой четверо детей, но выглядит она безупречно. Инстадива призналась, что корректировала грудь у хирурга, но стройность поддерживает исключительно благодаря спорту.

Наталья Рудова

Верите вы или нет, но Наталье Рудовой почти 40 лет. Актриса уверена, что единственный способ скорректировать вес — это правильное питание. Ее рацион состоит из отварных овощей, свежих фруктов и рыбы. Результат налицо — со временем звезда подтянулась и стала еще более стройной.

Елена Перминова

Модель Елена Перминова — мама троих детей, при этом она по-прежнему ведет активный образ жизни и выглядит просто сногсшибательно. Звезда признается: к полноте она не склонна, но мучное и жирное плохо сказывается на состоянии кожи. Основным способом ухода за собой Елена считает спорт. Причем тренироваться нужно ежедневно, иначе результат не закрепится.

Наталья Водянова

Модель использует разные подходы для сохранения стройности. Наталья практикует интервальное голодание, занимается бегом и танцами, добавляет в блюда порошок спирулины или экстракт зародышей пшеницы, и регулярно принимает витамины.

Жанна Эппле

57-летняя актриса Жанна Эппле признается, что путь к стройности был долгим и сложным. В юности она считала себя полной, поэтому жила в постоянных ограничениях и усиленно тренировалась. Звезда советует пить больше воды, полностью исключить из рациона сладкое и заниматься спортом, чтобы сохранять упругость тела.

Анна Хилькевич

После второй беременности актриса заметно прибавила в весе, но вовремя взяла себя в руки. Главными помощниками выступили курсы массажа и мезотерапии. Некоторые поклонники намекают Анне на излишнюю худобу, но звезда их заверяет: все в порядке — она просто от природы такая стройная.

Ольга Кабо

К 55-летнему юбилею звезда российских теленовелл подготовилась основательно. Ольга Кабо смогла не только сохранить идеальную фигуру, но и проявить всю многогранность своего таланта. Секретом своей стройности актриса считает ежедневные занятия пилатесом. Причем тренировки она оставляет на вечер, чтобы не только подтянуть форму, но и расслабить мышцы после тяжелого дня.

Тина Канделаки

46-летняя журналистка и продюсер часто рассказывает своим подписчикам в Инстаграм, как правильно следить за фигурой. Основное правило, которого придерживается Тина, это регулярные занятия в спортивном зале и отказ от пагубных привычек для похудения. Здоровое тело — красивое тело, в этом со звездой не поспорить.