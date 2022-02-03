Элитные клубы и дорогие хобби: как живет дочь Абрамовича

Софья Абрамович стала третьим ребенком в семье миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, стюардессы Ирины Маландиной. Ее мать училась в МГУ, а потом ее тетя помогла ей получить работу стюардессой. На одном из рейсов она и познакомилась со знаменитым бизнесменом.
Софья родилась в 1997 году в России, а потом переехала с семьей в Великобританию. Она получала образование в частной школе, а потом поступила в один из престижных лондонских университетов, где получила диплом в области международного бизнеса и менеджмента.
Сейчас девушка продолжает заниматься спортом, которое было ее хобби с ранних лет: она катается на лошадях и регулярно выступает на соревнованиях. Девушка считается одной из самых завидных невест в Великобритании. Ее состояние оценивается в почти три миллиарда долларов.
Стоит отметить, что занятие конным спортом — довольно дорогое хобби. Только содержание одной лошади в России на конюшне обходится в 35 тысяч рублей в месяц, амуниция также требует больших вложений. Также девушка умеет роскошно отдыхать. В ее профиле можно часто наблюдать фотографии с бокалами, а также кадры со знаменитого острова Ибица, где расположены самые элитные и дорогие ночные клубы.