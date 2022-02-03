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1 час назад

Элитные клубы и дорогие хобби: как живет дочь Абрамовича

Софья Абрамович стала третьим ребенком в семье миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, стюардессы Ирины Маландиной. Ее мать училась в МГУ, а потом ее тетя помогла ей получить работу стюардессой. На одном из рейсов она и познакомилась со знаменитым бизнесменом.

1/11 Софья Абрамович стала третьим ребенком в семье миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, стюардессы Ирины Маландиной.
Фото: @sofiaabramovich97
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2/11 Ее мать училась в МГУ, а потом ее тетя помогла ей получить работу стюардессой. На одном из рейсов она и познакомилась со знаменитым бизнесменом.
Фото: @sofiaabramovich97
3/11 Софья родилась в 1997 году в России, а потом переехала с семьей в Великобританию.
Фото: @sofiaabramovich97
4/11 Она получала образование в частной школе, а потом поступила в один из престижных лондонских университетов, где получила диплом в области международного бизнеса и менеджмента.
Фото: @sofiaabramovich97
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5/11 Сейчас девушка продолжает заниматься спортом, которое было ее хобби с ранних лет: она катается на лошадях и регулярно выступает на соревнованиях&
Фото: @sofiaabramovich97
6/11 Девушка считается одной из самых завидных невест в Великобритании.
Фото: @sofiaabramovich97
7/11 Ее состояние оценивается в почти три миллиарда долларов.
Фото: @sofiaabramovich97
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8/11 Стоит отметить, что занятие конным спортом — довольно дорогое хобби.
Фото: @sofiaabramovich97
9/11 Только содержание одной лошади в России на конюшне обходится в 35 тысяч рублей в месяц, амуниция также требует больших вложений.
Фото: @sofiaabramovich97
10/11 Также девушка умеет роскошно отдыхать.
Фото: @sofiaabramovich97
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11/11 В ее профиле можно часто наблюдать фотографии с бокалами, а также кадры со знаменитого острова Ибица, где расположены самые элитные и дорогие ночные клубы.
Фото: @sofiaabramovich97

Софья родилась в 1997 году в России, а потом переехала с семьей в Великобританию. Она получала образование в частной школе, а потом поступила в один из престижных лондонских университетов, где получила диплом в области международного бизнеса и менеджмента.

Сейчас девушка продолжает заниматься спортом, которое было ее хобби с ранних лет: она катается на лошадях и регулярно выступает на соревнованиях. Девушка считается одной из самых завидных невест в Великобритании. Ее состояние оценивается в почти три миллиарда долларов.

Стоит отметить, что занятие конным спортом — довольно дорогое хобби. Только содержание одной лошади в России на конюшне обходится в 35 тысяч рублей в месяц, амуниция также требует больших вложений. Также девушка умеет роскошно отдыхать. В ее профиле можно часто наблюдать фотографии с бокалами, а также кадры со знаменитого острова Ибица, где расположены самые элитные и дорогие ночные клубы.

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