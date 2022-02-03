Пригожин: «Шнуров – опустившийся человек. Я в шоке...»

«Я не фанат Ксении, но соглашусь с ее постом и оценками (Собчак тут же ответила Шнурову гневной тирадой — прим. ред.). Правда не понимаю. Это ниже пояса, так некрасиво и не по-мужски. Его шутки о том, что ребенок от одного, а воспитывает другой — так неэтичны. Я в шоке, что сегодня стало возможным пуляться дерьмом друг в друга, а все стоят и наблюдают. И люди, которые оказываются случайными свидетелями, вынуждены это нюхать», — заявил Пригожин.