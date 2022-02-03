Пригожин: «Шнуров – опустившийся человек. Я в шоке...»

У группы «Ленинград» вышел трек, посвященный Ксении Собчак. В тексте песни музыкант Сергей Шнуров намекает на то, что журналистка не была верна экс-супругу Максиму Виторгану.
Собчак и Виторган тут же ответили Шнурову гневными тирадами, а позже в скандал вмешался Иосиф Пригожин.
52-летний продюсер посчитал, что лидер «Ленинграда» повел себя недостойно.
«Я не фанат Ксении, но соглашусь с ее постом и оценками (Собчак тут же ответила Шнурову гневной тирадой — прим. ред.). Правда не понимаю. Это ниже пояса, так некрасиво и не по-мужски. Его шутки о том, что ребенок от одного, а воспитывает другой — так неэтичны. Я в шоке, что сегодня стало возможным пуляться дерьмом друг в друга, а все стоят и наблюдают. И люди, которые оказываются случайными свидетелями, вынуждены это нюхать», — заявил Пригожин.
Кроме того, Пригожин вспомнил, как Шнуров однажды публично унизил Валерию.
«Для меня история предельно понятна — низкий и опустившийся человек. Когда он меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что страницу Шнурова заблокировали.