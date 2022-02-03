Федосеева-Шукшина рассказала о жизни в пансионате после Куравлева

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых в эфире программы Первого канала «Пусть говорят». В этом же пансионате ранее находился Леонид Куравлев.
83-летняя актриса отметила, что сама попросила поместить ее в пансионат и всего в учреждении она провела три дня. Ей пришлось покинуть пансионат из-за положительного теста на коронавирус.
«Я сейчас дома. В пансионате пробыла три дня. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. Слышала, что там был Леонид Вячеславович Куравлев довольно долгое время. И когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев. Я тоже там хочу быть"», — рассказала Федосеева-Шукшина.
Артистка рассказала, что ей очень понравилось в оздоровительном учреждении и она намерена вернуться туда в будущем. Женщина высоко отметила обслуживание, людей и атмосферу в пансионате.
Ранее мы писали о том, как звезды высказывались после кончины актриса Леонида Куравлева.