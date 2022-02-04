Как известные звездные пары делят свои богатства при разводе

Даже самые крепкие союзы знаменитостей часто распадаются, выливаясь в громкие разводы и многолетние судебные тяжбы. Пристальное внимание общественности привлекают не только подробности раздела имущества состоятельных экс-супругов, но и всплывающие скандалы из их некогда счастливой совместной жизни. «Лента.ру» продолжает серию материалов о странных событиях, которые приводят к разладу в отношениях именитых пар России и мира, а также колоссальных суммах, полученных бывшими партнерами при расставании.

Гонка за капиталом

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Развод бывшего гендиректора «Формулы-1» Берни Экклстоуна и хорватской модели Славики Радич стал одним из самых противоречивых в истории Лондонского суда. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — 28 лет, — пара поженилась через три года после знакомства и считалась эталонным союзом среди фанатов на протяжении 23 лет.

Экклстоуны всегда привлекали прессу своим колоритным внешним видом — жена была выше мужа почти на 30 сантиметров. В то же время журналистов их брак интересовал регулярными скандалами. Манекенщица нередко публично жаловалась на супруга, который, по ее мнению, уделял ей недостаточно внимания.

После очередных разногласий терпение Славики лопнуло, и в 2009 году она подала на развод, предварительно съехав из семейного особняка. Судья, изучивший все подробности совместной жизни пары из официальных документов, решил, что брак был разрушен несносным характером Берни Экклстоуна. Слушание длилось меньше минуты без личного присутствия супругов.

Приговору поспособствовало отсутствие у семьи брачного договора. Сразу после расставания с предпринимателем женщина осуществила свою давнюю мечту и купила частный самолет стоимостью около 60 миллионов долларов.

1,2 миллиарда долларов получила Славика Радич по решению суда при разводе

Однако вскоре в типичном для Великобритании бракоразводном процессе, когда женщина получает огромные отступные от экс-супруга, вскрылись необычные детали. Выяснилось, что Славика ежегодно выплачивает бизнесмену 100 миллионов долларов из траста, которым она владеет с их общими дочерьми (сам фонд оценивается в 3,6 миллиарда долларов).

Журналисты отмечают, что в 1990-х Экклстоун переписал большинство своих активов на жену из-за серьезных проблем с сердцем. В случае смерти мужчины наследство облагалось бы пошлиной в размере 40 процентов, и, чтобы избежать потери средств, предприниматель вывел деньги в Лихтенштейн через компанию-офшор.

Таким образом Славика формально оказалась богаче экс-супруга и, согласно условиям бракоразводного договора, была вынуждена ежегодно отдавать ему часть средств из траста. На данный момент неизвестно, продолжает ли она отправлять чеки 91-летнему Экклстоуну, вновь женившемуся в 2012 году на маркетологе Фабиане Флози, которая младше его на 46 лет.

Служебный роман

Медиамагнат Руперт Мердок познакомился со своей второй женой Анной Торв, когда ей было всего 18 лет. Молодая журналистка работала в принадлежащей мужчине газете The Daily Telegraph, и однажды ей посчастливилось взять у него личное интервью. В итоге пара поженилась в 1968 году — задолго до того, как Мердок стал миллиардером.

За время брака бизнесмену удалось значительно увеличить свое состояние, а Анна построила успешную карьеру писательницы. Союз Мердоков не отличался скандальностью, но, несмотря на это, на 32-м году совместной жизни они решили развестись по инициативе Торв. Она обвинила мужа в измене с 30-летней предпринимательницей Венди Денг, которая впоследствии стала его следующей женой.

1,7 миллиарда долларов получила Анна Торв после завершения бракоразводного процесса в 1990 году

Однако журналисты The Guardian заявляли, что огромная сумма отступных — растиражированная СМИ ошибка, и на самом деле Анна получила всего 100 миллионов долларов вместе с гарантией того, что трое совместных детей пары и ребенок медиамагната от первого брака унаследуют его компанию.

На тот момент 68-летний миллиардер женился всего через 17 дней после развода, и вскоре Венди Денг родила ему двоих детей. Тогда бизнесмен решил выплатить своим старшим наследникам отступные, чтобы они согласились разделить его владения не на четыре, а на шесть частей.

Мердок развелся с новой женой в 2013 году: конец браку положили слухи о том, что Денг завела роман с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В этот раз предприниматель был более предусмотрительным и заранее заключил с супругой брачный договор, поэтому развод был для него менее затратным.

Известно, что Денг получила трехуровневую квартиру в Нью-Йорке стоимостью 70 миллионов долларов, дом в Пекине за 40 миллионов, а также четырнадцать миллионов на банковский счет — по одному за каждый год брака. Она также сохранила за собой подаренные Мердоком драгоценности и половину семейной коллекции произведений искусства.

Восточная роскошь

В 1960-1980 годах уроженец Саудовской Аравии Аднан Хашогги выступал посредником при заключении сделок по продаже оружия между США и Саудовской Аравией, в результате которых получал комиссионные отчисления, позволившие ему сколотить огромное состояние. В то время он считался одним из богатейших людей планеты.

По традиции бизнесмен мог завести сразу несколько жен, однако выбрал всего одну — британку Сару Дели, которая приняла ислам и взяла новое имя Сорайя. У пары родились две дочери (от одной Хашогги затем отказался) и четверо сыновей, однако впоследствии выяснилось, что оба партнера изменяли друг другу на протяжении всей совместной жизни, о чем потом охотно рассказывали в суде во время бракоразводного процесса.

Тяжбы между супругами длились около восьми лет, поскольку Хашогги не могли договориться о разделе имущества. По словам Сорайи, до начала суда муж пообещал добровольно поддерживать ее финансово, чтобы она могла продолжать вести роскошный образ жизни. Взамен женщина должна была воспитать их детей как мусульман и воздержаться от найма адвоката. Однако в итоге мужчина нарушил договоренность.

Сам предприниматель был известным любителем роскоши и мог с легкостью потратить 250 тысяч долларов за день на свои нужды. Хашогги неоднократно устраивал пышные вечеринки, куда приглашал эскортниц, несмотря на то, что состоял в браке. Данный факт Сорайя упомянула во время суда, чтобы доказать свою правоту в разделе имущества.

4 миллиарда долларов состояние Аднана Хашогги на момент брака с Сорайей

Кроме того, женщина призналась в том, что в отместку изменяла супругу с британским политиком Винстоном Черчиллем, внуком знаменитого премьер-министра. Впоследствии с помощью теста ДНК Аднан Хашогги также установил, что биологический отец второй родившейся в их браке дочери Петрины — член британского парламента Джонатан Айткен.

Несмотря на неверность Сорайи, суд назначил ей отступные в размере 874 миллионов долларов. На тот момент это был самый дорогой развод в мировой истории. Делом женщины занимался американский адвокат Марвин Митчелсон, клиентами которого была жена актера Ли Марвина Триола, Сильвестр Сталлоне, актриса Джоан Коллинз, супруга Мика Джаггера Бьянка и другие звезды.

Из-за череды политических скандалов после развода Аднан Хашогги стал быстро терять влияние, связи и деньги. К середине 1990 годов бывший миллиардер фактически обанкротился, из-за чего, по словам Сорайи, так и не выплатил ей назначенную судом компенсацию.

«Закалил меня, за что ему большое спасибо»

Российский продюсер Яна Рудковская регулярно демонстрирует фанатам свою роскошную и счастливую жизнь с мужем Евгением Плющенко на фотографиях в социальных сетях. Знаменитость признавалась, что во многом ей удалось добиться успеха и стать более стойкой благодаря разводу с бывшим мужем, бизнесменом Виктором Батуриным.

Закалил меня, за что ему большое спасибо (...) Лишив меня всего, Батурин сам потерял все! Я всегда буду ему благодарна за ту закалку и тот холодный душ, который он мне каждый день устраивал во время трех лет судебных разбирательств, делая меня сильнее день за днем

Бракоразводный процесс пары длился около трех лет, за это время Рудковская приняла участие в 222 судебных разбирательствах. Экс-супруги делили не только совместно нажитое имущество, но и детей, а также право на работу с популярным певцом Димой Биланом, который в 2008 году занял первое место на «Евровидении» и на тот момент был одним из самых высокооплачиваемых певцов в России.

Между Батуриным и Рудковской был заключен брачный договор, по условиям которого последней должны были перейти пять миллионов долларов и нежилое помещение в центре Сочи за 20 миллионов долларов. Тем не менее предпринимательнице удалось отсудить у бывшего мужа гораздо больше средств.

В октябре 2008 года суд обязал Батурина не только выполнить условия брачного договора, но также передать бывшей жене права на певца Дмитрия Билана и выплатить ей 26 миллионов рублей — за несоблюдение брачного соглашения

Помимо этого, Рудковская получила единоличную опеку над детьми, с которыми Батурин не давал ей видеться во время суда. Известно, что мужчина увез Николая и Андрея в Калмыкию и не пускал их мать в дом. По словам бизнесвумен, она неоднократно перелезала через забор особняка, чтобы увидеть своих сыновей.

Во многом выигрышу продюсера в суде поспособствовал тот факт, что Виктор Батурин попал в СИЗО по делу о мошенничестве с векселями своей компании «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Тысячи долларов на красоту бывшей жены

Знакомство музыканта Лайонела Ричи и танцовщицы Дайан Александр было таким же скандальным, как и их последующий развод. Пара начала встречаться в 1986 году, когда певец еще был женат на актрисе Бренде Харви. Через два года Бренда узнала об измене супруга, когда застала его с Дайан в отеле «Беверли-Хиллз».

В тот день полиция арестовала Харви за нанесение телесных повреждений супругу, незаконное проникновение, умышленную порчу имущества, побои и нарушение общественного порядка. После инцидента последовал незамедлительный развод, благодаря которому в 1995 году у Лайонела и Дайан появилась возможность заключить брак.

Союз музыканта и профессиональной танцовщицы продлился всего восемь лет, в течение которых у них родились двое детей — Майлз и София Ричи, впоследствии построившие успешную модельную карьеру. Лайонел Ричи, который отдавал все время работе и практически не уделял внимания семье, счел себя виновным в разводе с Дайан, поэтому предложил ей урегулировать споры без суда.

Таким образом, Дайан получила особняк за пять миллионов долларов и ежемесячную выплату алиментов в размере 55 тысяч долларов. Вопреки тому, что изначально данные условия были согласованы обеими сторонами, через пять месяцев после заключения соглашения Дайан подала в суд заявку на увеличение денежной поддержки с 55 до 300 тысяч долларов. По ее словам, сумма была оправдана привычными для нее расходами.

Экс-супруга Ричи составила список своих нужд, в который включила 20 тысяч долларов в год на пластику, три тысячи долларов на посещение дерматолога и 15 тысяч долларов на одежду, обувь и аксессуары. Кроме того, женщине требовались тысяча долларов на лазерную эпиляцию, 600 долларов на услуги салонов красоты и 500 долларов на оплату персонального тренера по пилатесу.

20 миллионов долларов в итоге получила Дайан Александр в результате бракоразводного процесса

По миллиону за каждый год вместе

Ким Кардашьян, которая на данный момент владеет капиталом в 900 миллионов долларов, долгое время знали лишь как жену Канье Уэста. Однако с момента вступления в брак в 2013 году многое изменилось, и за десять лет предпринимательнице удалось стать одним из самых влиятельных инфлюэнсеров в мире.

Рэпер не отставал от жены и во время их отношений сумел сохранить и преумножить свой капитал, который на данный момент, согласно оценкам Forbes, составляет 1,8 миллиарда долларов. Несмотря на это, считается, что причиной развода пары послужил тот факт, что Уэст не смог выдержать успеха своей знаменитой жены.

Кардашьян подала на развод в феврале 2021 года, и если вопрос опеки над детьми родители решили мирным путем, то вопрос раздела их имущества по-прежнему остается открытым: за семь лет супруги обзавелись дорогой недвижимостью, автомобилями, ювелирными изделиями и предметами искусства. У пары нет совместного бизнеса, что облегчает процедуру бракоразводного процесса.

70 миллионов долларов сумма совместно нажитого имущества Канье Уэста и Ким Кардашьян

Примечательно, что еще в 2014 году молодожены заключили брачный контракт, согласно которому телезвезда получит шесть миллионов долларов компенсации за расторжение брака: по миллиону за каждый год, проведенный с Уэстом. Приближенные к семье источники сообщили, что Кардашьян также завладеет домом в городе Хидден-Хилс стоимостью 60 миллионов долларов, где она проживает с детьми.

Несмотря на заявления экс-супругов, что их развод «настолько мирный, насколько это вообще возможно», вопрос, как именно они разделят совместно нажитое имущество, остается неразрешенным. Им принадлежат, в частности, квартира в Майами, два ранчо в Вайоминге, особняк в престижном районе Bel Air и даже домашний скот, оценивающийся в 300 тысяч долларов. Доподлинно известно только одно: после завершения бракоразводного процесса у Ким останутся все полученные от бывшего мужа подарки.

Все или ничего

Российская певица Пелагея, как и большинство героинь материала, сумела остаться в выигрыше после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным, с которым состояла в браке с 2016 года. Когда пара объявила о разводе в декабре 2019 года, артистка выразила надежду, что сумеет сохранить дружеские отношения с мужем ради их дочери Таисии. Однако разойтись мирно им все же не удалось.

Тяжба между супругами длилась около двух лет, и в конечном счете Пелагея забрала у спортсмена всю недвижимость, которую он приобретал на личные средства. В частности, знаменитость стала владелицей квартиры в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородного дома на Новой Риге. Она также получила половину стоимости его автомобиля Bentley Continental GT.

Друзья Телегина рассказывали, что помимо выплаты алиментов в размере 800 тысяч рублей ежемесячно, хоккеист самостоятельно погашает ипотеку за элитный дом в Подмосковье, который достался Пелагее. По словам приятелей, несмотря на это, экс-супруга мешает отцу общаться с их общей дочерью.

Недовольный сложившейся ситуацией хоккеист подал ответный иск и потребовал взыскать с бывшей жены половину ее доходов за три года брака. Мужчина подозревает, что певица перечисляла полученные за выступления средства своей матери, не вкладывая собственные гонорары в общий бюджет. По этой причине Телегину приходилось содержать семью только на свои накопления.

На данный момент неизвестно, как продвигается новое разбирательство бывших супругов, однако хоккеист вновь женился. В августе прошлого года мужчина связал себя узами брака с дочерью миллионера Марией Гончар. Церемония бракосочетания состоялась в кругу их близких в Москве.

Российские Ким и Канье

Телеведущая Анастасия Ивлеева официально подтвердила расставание с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) в разговоре с журналом Tatler в августе 2021 года. Через месяц блогерша также дала интервью Ксении Собчак, в котором прокомментировала подробности своего развода. Ролик стал одним из самых просматриваемых на канале журналистки, набрав 8,7 миллиона просмотров.

Считается, что причиной разлада в отношениях пары стал тот же факт, что и у Ким Кардашьян с Канье Уэстом: Ивлеева стала в разы успешнее мужа, о чем Собчак заявила в разговоре с девушкой, предварительно пообщавшись с ее друзьями. Сама блогерша опровергла данное предположение, но и истинного повода развода раскрывать не стала.

Ивлеева занимает 18 строчку в рейтинге самых богатых российских звезд издания Forbes, в то время как Узенюк располагается на 40-ом месте

По неподтвержденным данным, за недолгую семейную жизнь супруги успели обзавестись имуществом на сумму более 100 миллионов рублей. Их самой крупной покупкой стал двухэтажный особняк в Подмосковье, стоимость которого оценивается как минимум в 50 миллионов рублей.

Телеведущая также неоднократно демонстрировала подписчикам интерьер элитной двухкомнатной квартиры, которая, предположительно, расположена в столичном жилом комплексе «Черняховского, 19». Цена аналогичной квартиры на платформе ЦИАН составляет около 25 миллионов рублей.

@sayonaraboy

Помимо недвижимости в браке Ивлеева приобрела три автомобиля, а именно Lamborghini Aventador (26 миллионов рублей), внедорожник Lexus LX 570 (семь миллионов рублей) и Chevrolet Camaro (три миллиона рублей). Во владении пары числятся еще две машины: подержанный Nissan 350Z за 1,3 миллиона рублей, принадлежащий Элджею, и внедорожник Mercedes-Benz G-Class AMG стоимостью 20 миллионов рублей.