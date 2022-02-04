Жеребкин вспомнил, как «На-На» чуть не сгорели в самолете

«Первого января 2011 года мы едва не сгорели в самолете. Полетели из Пятигорска в Сургут. Отработали ночной концерт. Утром сели в самолет, чтобы улететь в Москву. Разделись, разулись. В мыслях, что сейчас домой прилетим и будем праздновать Новый год. Когда самолет стал заводить двигатели, то случилось замыкание. Быстро все начало разгораться, дым пошел. Я даже не успел очухаться, как в нашем самолете все было в дыму. Там погибли люди. Маленькая девочка и ее отец, который пытался спасти ребенка. Это очень страшно».