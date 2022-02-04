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2 часа назад

«Погибли люди»: Жеребкин вспомнил, как «На-На» горели в самолете

Музыкант Вячеслав Жеребкин в студии программы «Судьба человека» вспомнил, как солисты коллектива «На-На» чудом не сгорели в самолете.

Жеребкин вспомнил, как «На-На» чуть не сгорели в самолете
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По его словам, произошло замыкание, и двигатель загорелся. Самолет быстро наполнился дымом.

«Первого января 2011 года мы едва не сгорели в самолете. Полетели из Пятигорска в Сургут. Отработали ночной концерт. Утром сели в самолет, чтобы улететь в Москву. Разделись, разулись. В мыслях, что сейчас домой прилетим и будем праздновать Новый год. Когда самолет стал заводить двигатели, то случилось замыкание. Быстро все начало разгораться, дым пошел. Я даже не успел очухаться, как в нашем самолете все было в дыму. Там погибли люди. Маленькая девочка и ее отец, который пытался спасти ребенка. Это очень страшно».

Как отметил Вячеслав Жеребкин, он думал, что его жить кончилась.

«Я вылез на крыло. Когда открыли запасные двери, то трапа не было. Люди просто прыгали на землю. Ломали ноги и руки. Просто прыгали друг на друга. Приехали пожарные, стали все заливать пеной. Женщина кричала, что там остался ребенок. Эта трагедия обнулила мою жизнь. Сгорели все документы», — сказал Жеребкин.

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