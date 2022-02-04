Шнур объяснил, зачем выпустил злобный трек про Собчак

Сергей Шнуров объяснил, зачем выпустил песню, в которой узнали Ксению Собчак.
«Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю, зачем сделал этот клип. Шмарафон», — написал он в своем инстаграм-аккаунте.
Шнуров объяснил, что его раздражают люди, подобные Ксении Собчак, которые пользуясь своей профессиональной деятельностью унижают и оскорбляют других. По словам артиста, он решил воспользоваться этим же оружием.
«Типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же „журналистскими“ приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Пришлось залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать „горяченькое“. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад».
Сама Ксения творчества Шнура не оценила и попросила его сделать что-то по-настоящему талантливое. За Собчак вступился ее бывший муж Максим Виторган, поскольку в песне также упоминался их общий пятилетний сын.
«Сережа Шнуров, ну ты че? Реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, что он не мой? — заявил артист в своем обращении, опубликованном в его инстаграм-аккаунте. — Ну ты же был хулиганом нашего поколения. Ну ты во что выродился? Давай постарайся стареть, если не красиво, то хотя бы с достоинством, а не как хулиган на подсосе».
Позже аккаунт Шнурова оказался заблокирован, также клип удалили из официальной группы в соцсети «ВКонтакте».
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