Что случилось с Вупи Голдберг из-за слов о Холокосте

Американская актриса Вупи Голдберг угодила в скандал из-за своих слов о Холокосте. О том, что она сказала и чем это для нее обернулось — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Так, в эфире американского ток-шоу The View Голдберг заявила, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе.

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"Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", — заявила актриса.

Общество резко раскритиковало ее позицию. Многие за это обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Позже в эфире другого американского шоу Голдберг извинилась за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений кого-либо обидеть.

"Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", — заявила Вупи.

Она также заявила, что ее очень расстроило то, что ее слова неправильно поняли и добавила, что всегда поддерживала евреев.

Позже она извинилась еще раз:

"Вчера на шоу я оговорилась, - сказала она, открывая свое ток-шоу. - [Холокост] действительно связан с расой, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Слова действительно имеют значение, и мои не исключение. Меня поправили, и я сожалею о своих комментариях. Я также поддерживаю еврейский народ".

А что за это будет

После скандала руководство американского телеканала АВС отстранило актрису от участия в ток-шоу. В ABC News сообщили, что Голдберг не появится в эфире в течение двух недель.

Президент ABC News Ким Годвин написала в записке для персонала:

"Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные слова. Решение вступает в силу немедленно. Вся ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьями и общинами".

Принять это решение для руководства было не легко.

"Подобные решения никогда не бывают легкими, но они необходимы.Только на прошлой неделе я отмечала, что в ABC News царит культура целеустремленности, добра, инклюзивности, уважения и прозрачности. Заявления Вупи не соответствуют этим ценностям".

Скрытые корни

При этом интересно, что у самой Вупи Голдберг есть тесная связь с еврейством.

Настоящее имя Вупи — Кэрин Элейн Джонсон. Ее прабабушка родилась в Одессе в еврейской семье. Затем она эмигрирует в США и едет в Нью-Йорк, где позже и рождается будущая актриса.