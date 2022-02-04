Развод и семейные разборки: что вытворяли звезды на этой неделе

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова выясняет отношения с его мамой, а группа «Ленинград» выпускает скандальный клип, посвященный Ксении Собчак: рассказываем, что происходит в мире звезд в материале «Рамблера».

Фото: @volkonskaya.reshetova, @simona280 @volkonskaya.reshetova, @simona280

Анастасия Решетова и Симона Юнусова

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Кажется, обсуждение отношений мамы Тимати Симоны Юнусовой и его экс-возлюбленной Анастасии Решетовой не закончатся никогда. Так, в начале февраля один из пользователей поинтересовался у родительницы рэпера, почему ее внук Ратмир так хорошо разговаривает в два года. Симона ответила: «Он просто способный ребенок, ну и няни видимо стараются». Решетова молчать не стала и призналась в Stories, что в воспитании сына ей действительно помогает помощница. Звезда отметила, что не видит в этом ничего плохого.

«Я не могу сказать, что я примерная мать. Сложно быть идеальной матерью и посвящать 100% своей жизни ребенку, когда параллельно нужно регулировать и расширять свой бизнес, а также личную жизнь. Но я честно стараюсь балансировать и все держать под контролем. Естественно я бы не справилась без помощи няни, но это абсолютно нормальная практика. Я с уверенностью могу сказать, что мой сын не будет иметь претензий ко мне, когда он подрастет. Его благоустройство, здоровье и образование номер один в списке моих приоритетов. Кто бы что не говорил»,

— заявила модель. Звезда также призналась, что у нее не самые лучшие отношения со свекровью.

@volkonskaya.reshetova

На этом словесная перепалка женщин не закончилась: Юнусова опубликовала пост в Instagram, в котором попросила Telegram-каналы оставить их с Настей в покое. Но и тут, по мнению ее подписчиков, она «уколола» модель.

«Мы никогда не жили вместе и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок, к воспитанию которого я не имею никакого отношения, у него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят, поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону»,

— написала мама Тимати. В комментариях фолловеры отметили, что слова Юнусовой пропитаны ядом: «Симона, вы мудрая женщина, но не стоило бы употреблять фразу «нет ничего общего» и слово «видимо».

@simona280

Ксения Собчак и Сергей Шнуров

Конфликт между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым и не думает сбавлять обороты: группа «Ленинград» выпустила скандальный клип на песню «Шмарафон», посвященную журналистки. В композиции новая солистка Зоя прошлась по всем слухам, связанным с телеведущей, начиная с трагической аварии и заканчивая неверность Виторгану. Собчак отмалчиваться не стала, написав в Instagram пост:

«Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр …, но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным, старым зожником с лицом … текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает»,

— написала Ксения в своем Instagram.

«Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа»,

— закончила журналистка.

@xenia_sobchak, globallookpress.com

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева

Блогер объявил о том, что они с супругой расстались, не прожив в браке и года:

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдёшь своё счастье. Спасибо тебе за все»,

— написал Амиран в Instagram.

Напомним, Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в Лас-Вегасе в кругу друзей и близких. Мариам переехала в Соединенные Штаты, чтобы получить образование, а блогер перебрался за океан, чтобы начать жизнь с чистого листа.

@amiran495

Джеймс МакЭвой и Лиза Либерати

После развода с актрисой Энн-Мари Дафф в 2016 году Джеймс МакЭвой закрутил роман с ассистентом режиссера фильма «Сплит» Лизой Либерати. Уже в 2019 году появились слухи о том, что пара поженилась. Теперь актер подтвердил, что они с его возлюбленной действительно сыграли тайную свадьбу. Об этом звезда рассказал в интервью Guardian. Правда, о деталях МакЭвой умолчал. Известно лишь то, что Джеймс переехал в родной город избранницы Филадельфию. «Этот город стал для меня вторым домом», — подчеркнул актер в беседе с журналистами.

legion-media.ru

Рианна и A$AP Rocky

Певица и рэпер объявили о том, что станут родителями. Их совместные фотографии, на которых отчетливо виден округлившийся животик Рианны, опубликовало издание People. Эта новость моментально взорвала социальные сети: поклонники наперебой бросились поздравлять кумиров и радовались за Рианну и A$AP Rocky, как за близких родственников.

Напомним, что о романе артистов заговорили в январе прошлого года, а уже в мае пара официально подтвердила отношения.

Шайа ЛаБаф и Миа Гот

«Отмененный» за домашнее насилие и абьюз актер и его экс-супруга Миа Гот впервые станут родителями. Об этом пишут зарубежные СМИ, которые застали беременную актрису в Пасадене. Пара пока никак не комментировала новость о скором пополнении. Кстати, звезды также не объявляли о возобновлении отношений.