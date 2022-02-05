Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями

Роды «ангела» Victoria's Secret проходили в Лондоне. Звездная пара пока официально не сообщала о радостном событии. Кстати, про свою беременность Роузи впервые рассказала подписчикам в конце августа 2021 года.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На своей странице в Instagram модель опубликовала фотографию с округлившимся животом. Джейсон же не делился новостями о готовящемся пополнении в его семье, актер предпочитает не раскрывать детали личной жизни.