Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями

Роды «ангела» Victoria's Secret проходили в Лондоне. Звездная пара пока официально не сообщала о радостном событии. Кстати, про свою беременность Роузи впервые рассказала подписчикам в конце августа 2021 года.
На своей странице в Instagram модель опубликовала фотографию с округлившимся животом. Джейсон же не делился новостями о готовящемся пополнении в его семье, актер предпочитает не раскрывать детали личной жизни.
Звезда фильмов «Перевозчик» и «Форсаж» стал встречаться с супермоделью после знакомства в 2010 году. Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли официально узаконили свои отношения в 2016-м, спустя год в семья родился сын.