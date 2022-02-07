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15 минут назад

Психолог объяснила, зачем вдова Градского скрывает возраст: «Она может быть аферисткой»

Бывшая актриса и модель Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе более 17 лет, до самой смерти композитора. После трагического события вокруг личности вдовы артиста ходит много слухов. Недавно стало известно, что девушка долгое время скрывала факт своего образования и возраст.

Зачем вдова Градского скрывает возраст
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Некоторые факты из биографии вдовы Александра Градского не соответствуют действительности. Это выяснилось уже после смерти артиста. По официальным данным, девушка родилась в Киеве в 1984 году, но журналисты выяснили, что на самом деле год ее рождения 1980-й, а местом является вовсе не столица Украины, а город Житомир.

Психолог Елена Перелыгина прокомментировала Пятому каналу свое мнение по поводу скрытности Марины. «У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии», — считает эксперт.

Елена также уверена, что Коташенко вполне может оказаться совсем не той, за кого себя выдает. Родственникам композитора необходимо быть начеку. «Я бы вообще усомнилась в истинной причине смерти Градского. Эта девушка может быть аферисткой», — добавила психолог.

Напомним, что Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года. Незадолго до смерти артист женился на своей давней возлюбленной Марине Коташенко после 17 лет отношений. Вскоре после ухода композитора из жизни в его дом, где проживает вдова, ворвались грабители и похитили более 100 млн рублей.

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