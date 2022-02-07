Зачем вдова Градского скрывает возраст

Бывшая актриса и модель Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе более 17 лет, до самой смерти композитора. После трагического события вокруг личности вдовы артиста ходит много слухов. Недавно стало известно, что девушка долгое время скрывала факт своего образования и возраст.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Некоторые факты из биографии вдовы Александра Градского не соответствуют действительности. Это выяснилось уже после смерти артиста. По официальным данным, девушка родилась в Киеве в 1984 году, но журналисты выяснили, что на самом деле год ее рождения 1980-й, а местом является вовсе не столица Украины, а город Житомир.

Психолог Елена Перелыгина прокомментировала Пятому каналу свое мнение по поводу скрытности Марины. «У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии», — считает эксперт.

Елена также уверена, что Коташенко вполне может оказаться совсем не той, за кого себя выдает. Родственникам композитора необходимо быть начеку. «Я бы вообще усомнилась в истинной причине смерти Градского. Эта девушка может быть аферисткой», — добавила психолог.