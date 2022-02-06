В умеренном эпатаже нет ничего дурного. Без “безуминки” наш шоу-бизнес был бы настолько скучным, что за ним перестали бы следить. Ну а когда кто-то появится на сцене в кислотном платье из перьев или пройдется по красной дорожке в экстремальном мини, люди тут же примутся это обсуждать.
Однако в погоне за оригинальностью и самобытностью знаменитости нередко перебарщивают. Да так, что признанные гении абсурда остаются в шоке от подобных экспериментов. Мы собрали самые смелые наряды наших селебрити, от которых чувство стиля просто отказывает.
Для завершения образа певице не хватает только волынки — и можно смело требовать вид на жительство в Шотландии.
Ани Лорак обычно тщательно выбирает себе образы на мероприятия, но тут немного промахнулась. Монохром и асимметрия явно не “подружились” в этом наряде.
Сергею Лазареву тоже иногда хочется выделиться на фоне коллег. В основном певец “раздевается”: сначала надевает шорты вместо классических брюк, а потом вообще отказывается от одежды.
Если бы артисты пробовались на роль в комедийный сериал, то их кандидатуры бы точно рассмотрели. Для официального мероприятия они выглядят слишком нелепо.
Выступление на “Евровидении” у Манижи было сильное, но вот о ее сценическом образе поклонники отзывались менее положительно.
Помните, все сравнивали Принца Чарминга из “Шрека” с Николаем Басковым? Кажется, мы нашли прообраз и феи-крестной.
К слову о “золотом голосе”: теперь-то вы понимаете, что сравнение с принцем далеко не безосновательно?
Сложно понять, что своим образом хотела донести до нас Анфиса. Она средневековая леди или принцесса Лея?
Экстравагантная певица никогда не выйдет на сцену в “скучном” облике. Ей нужно больше латекса, кружев и прозрачных тканей.
Как только в сети появились новости об увольнении Джонни Деппа из “Пиратов Карибского моря”, Ольга Бузова поспешила занять его место.
А чей наряд вы бы оценили на самый низший бал?