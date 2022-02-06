В умеренном эпатаже нет ничего дурного. Без “безуминки” наш шоу-бизнес был бы настолько скучным, что за ним перестали бы следить. Ну а когда кто-то появится на сцене в кислотном платье из перьев или пройдется по красной дорожке в экстремальном мини, люди тут же примутся это обсуждать.

1/11 Михаил Галустян, Анна Семенович, Роза Сябитова Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Ева Польна Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 3/11 Ани Лорак Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 4/11 Сергей Лазарев с Лерой Кудрявцевой Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Михаил Галустян и Анна Семенович Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 6/11 Манижа Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 7/11 Роза Сябитова Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Николай Басков Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 9/11 Анфиса Чехова Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? 10/11 Maruv (Анна Корсун) Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ? Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Ольга Бузова Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?

Однако в погоне за оригинальностью и самобытностью знаменитости нередко перебарщивают. Да так, что признанные гении абсурда остаются в шоке от подобных экспериментов. Мы собрали самые смелые наряды наших селебрити, от которых чувство стиля просто отказывает.

Ева Польна

Для завершения образа певице не хватает только волынки — и можно смело требовать вид на жительство в Шотландии.

Ани Лорак

Ани Лорак обычно тщательно выбирает себе образы на мероприятия, но тут немного промахнулась. Монохром и асимметрия явно не “подружились” в этом наряде.

Сергей Лазарев

Сергею Лазареву тоже иногда хочется выделиться на фоне коллег. В основном певец “раздевается”: сначала надевает шорты вместо классических брюк, а потом вообще отказывается от одежды.

Михаил Галустян и Анна Семенович

Если бы артисты пробовались на роль в комедийный сериал, то их кандидатуры бы точно рассмотрели. Для официального мероприятия они выглядят слишком нелепо.

Манижа

Выступление на “Евровидении” у Манижи было сильное, но вот о ее сценическом образе поклонники отзывались менее положительно.

Роза Сябитова

Помните, все сравнивали Принца Чарминга из “Шрека” с Николаем Басковым? Кажется, мы нашли прообраз и феи-крестной.

Николай Басков

К слову о “золотом голосе”: теперь-то вы понимаете, что сравнение с принцем далеко не безосновательно?

Анфиса Чехова

Сложно понять, что своим образом хотела донести до нас Анфиса. Она средневековая леди или принцесса Лея?

Maruv (Анна Корсун)

Экстравагантная певица никогда не выйдет на сцену в “скучном” облике. Ей нужно больше латекса, кружев и прозрачных тканей.

Ольга Бузова

Как только в сети появились новости об увольнении Джонни Деппа из “Пиратов Карибского моря”, Ольга Бузова поспешила занять его место.