Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

Фото: Peopletalk Peopletalk

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Звезда выложила фотографию руки новорожденного малыша и написала : «2.02.22», а также поставила эмодзи в виде синего сердечка. Пользователи уверены, что у пары родился сын.