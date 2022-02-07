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2 часа назад

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз
Фото: PeopletalkPeopletalk

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Звезда выложила фотографию руки новорожденного малыша и написала : «2.02.22», а также поставила эмодзи в виде синего сердечка. Пользователи уверены, что у пары родился сын.

Минувшей осенью Кайли Дженнер официально объявила о своей беременности, опубликовав в Instagram трогательное видео, на котором показала реакцию Трэвиса Скотта на положительный тест и момент УЗИ. Пара уже воспитывает дочь Сторми, которая появилась на свет в феврале 2018 года.

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