Кайли Дженнер стала мамой во второй раз
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
Звезда выложила фотографию руки новорожденного малыша и написала : «2.02.22», а также поставила эмодзи в виде синего сердечка. Пользователи уверены, что у пары родился сын.
Минувшей осенью Кайли Дженнер официально объявила о своей беременности, опубликовав в Instagram трогательное видео, на котором показала реакцию Трэвиса Скотта на положительный тест и момент УЗИ. Пара уже воспитывает дочь Сторми, которая появилась на свет в феврале 2018 года.