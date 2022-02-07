"Деревня": Понаровская резко высказалась о Пугачевой

Там достаточно много и хлёстко про шоу-бизнес и в частности про Аллу Пугачеву. Вот, например: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке,