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1 час назад

"Деревня": Понаровская резко высказалась о Пугачевой

Певица Ирина Понаровская написала и выпустила мемуары "Честно говоря". Их прочел актер Стас Садальский и решил поделиться своим мнением в новом посте в Instagram.

"Деревня": Понаровская резко высказалась о Пугачевой
Фото: @irinaponarovskaya@irinaponarovskaya

Там достаточно много и хлёстко про шоу-бизнес и в частности про Аллу Пугачеву. Вот, например: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке,

- рассказал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим. ред.).

У своих подписчиков он спросил, что они сами думают на этот счет.

"Обидно за деревню. А вот Пугачева не написала такую книгу , она счастливая женщина и этим все сказано",

- отметили в комментариях.

"Да, много есть свирелей как она убивала карьеры других талантливых людей. Но вы можете и дальше смотреть на неё сквозь розовые очки с высунутым языком через плечо",

- заявила другая подписчица.

Ранее мы писали, что Нюша рассказала, как Пугачева не пустила ее на сцену.

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