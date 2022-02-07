Собчак помогла пострадавшей в ДТП открыть свой бизнес

Осенью 2021 года Ксения Собчак стала одной из пострадавших в ДТП со смертельным исходом. В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, женщина скончалась на месте. Другая участница аварии, потерпевшая Оксана Садовник, оправилась после происшествия и решила открыть свой бизнес. В этом ей помогла Ксения Собчак. Об этом сообщает StarHit.
"Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились. Искренне желаю, чтобы дальше все было только хорошо. Главное — это твой невероятный оптимизм и целеустремленность, не теряй их",
- сказала она.
Садовник открыла свою фотостудию.
"Помещение заприметила еще до аварии, ехала в Сочи в йога-тур и думала, что по возвращении, возможно, решусь и открою, наконец, свое дело. Пока лежала переломанная в больнице, муж нашел деньги и заплатил за три месяца вперед, но все застопорилось: нужно делать ремонт, а я до сих пор не в состоянии. Выходило в итоге дорого, ведь тут были голые стены. Ксения перечислила мне миллион частями, который и смогла распределить. Зарплата рабочим вышла только 450 тысяч, плюс мебель, декор. Потом Собчак позвонила мне с личного номера в Новый год, поздравила с праздником, поинтересовалась, как идут дела".
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