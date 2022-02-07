Собчак помогла пострадавшей в ДТП открыть свой бизнес

"Помещение заприметила еще до аварии, ехала в Сочи в йога-тур и думала, что по возвращении, возможно, решусь и открою, наконец, свое дело. Пока лежала переломанная в больнице, муж нашел деньги и заплатил за три месяца вперед, но все застопорилось: нужно делать ремонт, а я до сих пор не в состоянии. Выходило в итоге дорого, ведь тут были голые стены. Ксения перечислила мне миллион частями, который и смогла распределить. Зарплата рабочим вышла только 450 тысяч, плюс мебель, декор. Потом Собчак позвонила мне с личного номера в Новый год, поздравила с праздником, поинтересовалась, как идут дела".