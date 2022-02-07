Семенович показала себя после липосакции

Певица Анна Семенович уменьшила руки и избавилась от второго подбородка. О проведенных операциях она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", - написала Семенович.
43-летняя артистка опубликовала видео из клиники в Москве, на котором показала, как проходит подготовка к операции. А после Семенович поделилась кадрами с собой после липосакции.
Поклонники певицы поддержали ее решение и восхитились ее смелостью:
"Смелость - не только отправиться на операцию. Смелость - рассказать об этом! Ведь все остальные красивы сами по себе, сами худеют, лицо само молодеет и стремится к совершенству и так далее...Анна, Вы очень смелая!" - прокомментировали публикацию пользователи.