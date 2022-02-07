Семенович показала себя после липосакции

"Смелость - не только отправиться на операцию. Смелость - рассказать об этом! Ведь все остальные красивы сами по себе, сами худеют, лицо само молодеет и стремится к совершенству и так далее...Анна, Вы очень смелая!" - прокомментировали публикацию пользователи.