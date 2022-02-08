Звезды, решившие сделать аборт

Женщины не всегда бывают готовы к появлению детей. Некоторые из селебрити принимали решение прервать беременность по разным причинам. О том, кто и почему решился на процедуру, читайте в нашем новом материале.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Милла Йовович

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Милла Йовович опубликовала большой пост, в котором предупредила, что не любит политические споры, однако не может не отреагировать на запрет уже в шестом штате США абортов после 6-й недели беременности. Последней каплей стал запрет на аборты в Джорджии, где с 2020 года наказанию вплоть до смертной казни смогут подвергать женщин, попытавшихся прервать беременность, даже если она наступила после изнасилования или инцеста. Милла Йовович написала: «Я прошла через экстренный аборт два года назад. Я была на пятом месяце беременности, снималась в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и я оставалась в сознании в течение всей процедуры. Это один из самых ужасных опытов в моей жизни, мне все еще снятся о нем кошмары. Я была одна и беззащитна».

Ники Минаж

В 2014 году певица появилась на обложке журнала Rolling Stone. В откровенном интервью на страницах издания певица призналась, что в подростковом возрасте забеременела и была вынуждена сделать аборт. После того как в декабре Ники выпустила сингл All Things Go, появились слухи, что певица потеряла ребенка. В песни были слова: «Моему с Аароном ребенку могло бы быть шестнадцать». Ники Минаж рассказала: «Я думала, что умру. Я была подростком. Это было самое трудное, что мне когда либо пришлось пережить. Но тогда я была не готова. Мне нечего было дать ребенку».

Наталья Турецкая

Осенью 2020 года Наталья Турецкая объявила о беременности с помощью ЭКО. В декабре во время УЗИ врачи установили, что у плода есть какое-то отклонение, а позже малышу диагностировали синдром Дауна. В личном блоге она написала: «Я настолько раздавлена и угнетена морально. Заклевали меня за мое решение, пытаетесь очернить меня во всех смыслах… Я три года лечилась от бесплодия, показывала эти шаги в блоге, делилась успехами, поддерживала других, кто в таком же положении. Далее мы выбрали путь ЭКО, но случилось то, что случилось. Кто это мог предвидеть? Мне потребовалось время, чтобы перепроверить диагноз всеми возможными способами, разве не для этого существуют обследования? И что надо было сделать? Держать подписчиков за идиотов, обмануть всех про замершую беременность, про выкидыш?».

Любовь Успенская

Первая беременность произошла у певицы еще в 16 лет. Любовь Успенская только начинала карьеру и совсем не собиралась растить ребенка мужчины, который старше ее более чем на 10 лет. Певица решила избавиться от ребенка, а избранник поддержал это решение. В обычную клинику было нельзя идти, иначе все бы узнали о скандальной беременности. Любовь отправилась на окраину Киева к врачу. Как признавалась певица, потом она долго не могла стать матерью.

Жанна Фриске

Еще в 29 лет Жанна Фриске узнала о беременности. Тогда певица была на пике популярности. Жанна Фриске разрывалась между успешной карьерой и ребенком. Звезда сильно переживала из-за своего решения. Спустя 10 лет Жанна Фриске впервые стала мамой. В отношениях с Дмитрием Шепелевым родился сын Платон. Во время беременности певице поставили диагноз рак. Жанна родила ребенка, несмотря на заболевание, но спустя несколько лет скончалась от болезни.