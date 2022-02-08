Анна Заворотнюк рассказала о ссоре с отцом

«Что когда-то послужило причиной смены фамилии? Отец поддержал?» — спросил подписчик.

«Поругались сильно с отцом. Не общались, но сейчас у нас хорошие отношения», — ответила Анна.

«Ваш брат тоже сменил фамилию?» — поинтересовались далее.

«Нет», — кратко ответила Анна Заворотнюк.