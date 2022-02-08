Анна Заворотнюк рассказала о ссоре с отцом

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет страничку в Instagram. Недавно девушка проводила рубрику «вопрос-ответ» в сторис. Анна поделилась, что с биологическим отцом, бизнесменом Дмитрием Стрюковым, произошел конфликт из-за смены фамилии.
«Что когда-то послужило причиной смены фамилии? Отец поддержал?» — спросил подписчик.
«Поругались сильно с отцом. Не общались, но сейчас у нас хорошие отношения», — ответила Анна.
«Ваш брат тоже сменил фамилию?» — поинтересовались далее.
«Нет», — кратко ответила Анна Заворотнюк.
Ранее мы рассказывали о воспоминаниях Анны об эпизодической роли в сериале «Моя прекрасная няня».