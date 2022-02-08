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1 час назад

Анна Заворотнюк рассказала о ссоре с отцом

Мира Маркина

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет страничку в Instagram. Недавно девушка проводила рубрику «вопрос-ответ» в сторис. Анна поделилась, что с биологическим отцом, бизнесменом Дмитрием Стрюковым, произошел конфликт из-за смены фамилии.

Анна Заворотнюк рассказала о ссоре с отцом
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

«Что когда-то послужило причиной смены фамилии? Отец поддержал?» — спросил подписчик.
«Поругались сильно с отцом. Не общались, но сейчас у нас хорошие отношения», — ответила Анна.
«Ваш брат тоже сменил фамилию?» — поинтересовались далее.
«Нет», — кратко ответила Анна Заворотнюк.

Ранее мы рассказывали о воспоминаниях Анны об эпизодической роли в сериале «Моя прекрасная няня».

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