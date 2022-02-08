Слухи: Ида Галич встречается с известным блогером

После довольно болезненного развода с Аланам Басиевым Ида Галич неоднократно говорила о том, что больше не планирует афишировать личную жизнь. В интервью для YouTube-шоу «Начало» она также заявила, что после разрыва у нее появился страх замужества.

«Я говорила в Instagram, что не хочу замуж больше. Сейчас я понимаю, что, наверно, это мой внутренний ребенок вещи такие кричит. Что будет завтра никто не знает, но сейчас я не представляю себя чьей-то женой»,

«Когда ты разведенная, ты чувствуешь такую внутреннюю боль, которая граничит с каким-то ужасом, потому что у тебя не получилось. Думая о втором браке, я, скорее всего, из-за страха в такой категоричной форме отказа»,

В середине ноября 2021 года Ида разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, что у нее были отношения с мужчинами после расставания с супругом. А уже в начале февраля 2022 года сетевые детективы заподозрили, что Галич закрутила роман с комиком Стасом Круглицким, известным как Стас просто класс (на него подписано больше двух миллионов пользователей в Instagram). Звезды в одно и то же время с одних и тех же локаций опубликовали Stories из Италии. Это еще не все: звезды обмениваются нежными комментариями в социальных сетях и часто пересекаются на светских мероприятиях.