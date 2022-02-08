Звезды, которые уехали из России и не хотят возвращаться

В осознанном возрасте, когда у тебя уже есть работа и определенный быт, менять страну проживания крайне тяжело. Еще сложнее найти там свое собственное поприще, которое позволило бы комфортно жить. Есть звезды, которые уехали за границу, но потом вернулись в Россию. Однако существуют и удачные примеры тех, кто не собирается возвращаться на родину. О них — в материале “Рамблера”.

Валерий Леонтьев

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В 2014 году певец Валерий Леонтьев приобрел элитную недвижимость в Майами, где проживает по сей день. Чаще всего дом занимает только его супруга, пока сам он находится на гастролях в России. Помимо недвижимости в США у певца есть квартира в Москве и дом в Испании, но сам он предпочитает проводить большую часть времени в США. Периодически он возвращается в Россию, но в Америке живет с супругой. Она эмигрировала в 1992 году и занялась на другом континенте стрижкой собак. На постоянное место жительства супруги в Россию вряд ли вернутся, так как уже давно живут в США.

Саша Зверева

Певица родилась в городе Потсдам в ГДР, но свою карьеру строила уже в Москве в качестве солистки группы “Демо”. В 2011 году она ушла из группы и попыталась построить сольную карьеру в России, но ее песни не стали столь популярными. В 2015 году она решила переехать в Лос-Анджелес вместе с тремя детьми от предыдущих браков. Там она запустила реалити-шоу о своей беременности, а позднее создала бренд одежды для девушек, ждущих ребенка. Сейчас она продолжает развивать свой блог и зарабатывает на этом.

В 2020 году она вышла замуж за американского юриста и родила от него сына Себастьяна. Сама она признается, что часто страдает из-за своей популярности в США, но возвращаться в Россию она не планирует.

“Я потеряла как минимум три миллиона рублей только на рекламных контрактах. Всем рекламодателям, с которыми я начинаю сотрудничать, они насылают ботов и пишут дрянные отзывы обо мне. Они делают все, чтобы со мной никто не работал и не общался в дальнейшем”

Наталья Ветлицкая

@n_vetlitskaya

Популярная в 90-х певица живет в Испании. В этой солнечной стране она находится уже более десяти лет. Там у нее есть собственная вилла в местности Аликанте, где она живет вместе со своей 15-летней дочерью. Из-за нее Ветлицкая и вынуждена была уехать в море. Певица призналась, что родила Ульяну в 40 лет и специалисты посоветовали ей переехать в более теплую страну. Однако сейчас Ветлицкая признается, что не жалеет о своем решении, так как в Испании чувствует себя более спокойно. Сама она говорит, что не любит жару и с удовольствием бы осталась у себя на родине, но обстоятельства оказались другими, поэтому возвращаться она не планирует.