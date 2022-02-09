Квентин Тарантино во второй раз станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино станет отцом. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кинематографист и его жена, израильская модель и певица Даниэла Пик, станут родителями во второй раз. В настоящее время Пик находится на ранней стадии беременности. Других подробностей пока не приводится.

В феврале 2020 года у Тарантино и Пик родился сын Лео. Роды прошли в клинике в Тель-Авиве.