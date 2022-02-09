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2 часа назад

Квентин Тарантино во второй раз станет отцом

Lenta.ruиещё 4

Американский режиссер Квентин Тарантино станет отцом. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ.

Квентин Тарантино во второй раз станет отцом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист и его жена, израильская модель и певица Даниэла Пик, станут родителями во второй раз. В настоящее время Пик находится на ранней стадии беременности. Других подробностей пока не приводится.

В феврале 2020 года у Тарантино и Пик родился сын Лео. Роды прошли в клинике в Тель-Авиве.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.

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