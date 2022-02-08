1,8 млрд долларов: кто самый богатый в семье Кардашьян-Дженнер

Имена членов семьи Кардашьян-Дженнер не сходят с первых полос: в начале февраля 2022 года Кайли стала мамой во второй раз, Ким и Канье публично выясняют отношения и заодно крутят новые романы, а Кендалл наслаждается обществом баскетболиста Девина Букера. Теперь же стало известно, что Кардашьяны возвращаются на экраны с новым реалити-шоу. В ожидании первого эпизода «Рамблер» решил выяснить, кто из звездных родственников самый богатый на данный момент.

Фото: @khloekardashian @khloekardashian

Кендалл Дженнер

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За официальными выходами супермодели следят миллионы поклонников, а ее аутфиты пытаются повторить главные модницы со всего мира. Сейчас звезда состоит в отношениях с атакующим защитником «Финикс Санз» Девином Букером, а состояние Кендалл оценивается примерно в 45 миллионов долларов.

@kendalljenner

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян частенько находится в тени звездных сестер. Последние месяцы ее имя все чаще всплывает в прессе только в связи с ее экс-возлюбленным Тристаном Томпсоном, который в начале января признался, что у него есть ребенок от другой девушки. На данный момент состояние Хлои оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

@khloekardashian

Кортни Кардашьян

Осенью прошлого года самая старшая из сестер Кардашьян сообщила, что выходит замуж за музыканта Трэвиса Баркера. А еще Кортни известна своей излишней любовью к фотошопу, поэтому поклонники частенько ставят ей это в укор. Состояние звезды оценивается примерно в 65 миллионов долларов.

@kourtneykardash

Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер, в прошлом – Брюс Дженнер, совершил трансгендерный переход после развода с женой в 2015 году. Сейчас его состояние оценивается в 100 миллионов долларов.

@caitlynjenner

Крис Дженнер

Главу семейства часто обвиняют в том, что она готова пойти на любой скандал и пиар-ход лишь бы продвинуть дочерей в шоу-бизнесе. Так, в Сети ходили в слухи о том, что Крис Дженнер спродюсировала отношения Ким Кардашьян с баскетболистом Крисом Хамфрисом – их брак продлился всего 72 дня, – чтобы сделать дочь популярной. Сейчас состояния «маменджер» оценивается примерно в 190 миллионов долларов.

@krisjenner

Кайли Дженнер

Возлюбленная Трэвиса Скотта, мать двоих детей и обладательница 300 миллионов фолловеров в Instagram также может похвастаться изрядным доходом. Состояние Кайли Дженнер оценивается примерно в 700 миллионов долларов.

@kyliejenner

Ким Кардашьян

Сейчас весь мир следит, как разваливается брак Ким Кардашьян и Канье Уэста. Экс-возлюбленные выясняют отношения в социальных сетях, крутят романы на стороне (интересно, может это просто грамотный пиар-ход?), делят имущество и детей. На чем в итоге сойдутся экс-супруги пока неизвестно, но на данный момент состояние одного из главных инфлюенсеров в мире моды оценивается в 1,8 миллиарда долларов.