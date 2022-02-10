Летучая: "Нельзя идею материнства насильно пихать в голову"

"У нас дома есть дети — дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети, хотели бы девочку, потому что дома два пацана, одному уже почти четырнадцать, другому — двенадцать. Муж говорит: «Хочу девочку, чтобы ее можно было тискать». Посмотрим. Как будет — так и будет. Я не переживаю на тему, получится или нет. Но вообще, женщину в 43 года спрашивать: «Когда уже дети?» — это как-то не совсем нормально".