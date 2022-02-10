Летучая: "Нельзя идею материнства насильно пихать в голову"

Ведущая Елена Летучая к своим 43 годам построила блестящую карьеру на телевидении. На светских мероприятиях звезда часто появляется в обществе своего супруга, предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова. Но многих из тех, кто следит за жизнь Летучей, интересует лишь один вопрос: когда же дети?
Телезвезда дала интервью изданию 7days и ответила на все, даже самые нескромные вопросы.
Прежде всего, Летучая считает, что для публичного человека должно быть привычным, что всем интересны детали его личной жизни.
"Раз уж ты публичный человек, будь готов к таким вопросам, "наслаждайся". Я отношусь к этому спокойно",
— отметила телеведущая.
"У нас дома есть дети — дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети, хотели бы девочку, потому что дома два пацана, одному уже почти четырнадцать, другому — двенадцать. Муж говорит: «Хочу девочку, чтобы ее можно было тискать». Посмотрим. Как будет — так и будет. Я не переживаю на тему, получится или нет. Но вообще, женщину в 43 года спрашивать: «Когда уже дети?» — это как-то не совсем нормально".
Летучая отметила, что выросла в полной семье и видела перед собой пример того, какими должны быть гармоничные отношения. Поэтому она долго не выходила замуж, искала подходящего мужчину, а до 30 лет о свадьбе и думать не могла. Несколько раз даже приходилось отказывать настойчивым женихам.
"Потом мне стали говорить: "Тогда рожай для себя". Но для меня это что-то невероятное. Ребенок — это же не собачка. Что значит для себя?".
Она отметила, что все изменилось, что Летучая встретила своего супруга.
"Если у нас с ним будут общие дети — это прекрасно, но мы и так счастливы! Нельзя эту идею материнства, семьи, замужества насильно пихать в голову бедным девчонкам, которые только-только расправили крылышки, окончили какой-то институт или, наоборот, хотят поступить, а им говорят: рожай, рожай, рожай",
— подытожила она.
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