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1 час назад

Как сейчас выглядит супермодель 80-х Паулина Поризкова

Мира Маркина

Паулина Поризкова считалась одной из самых красивых и высокооплачиваемых моделей 80-х. Как она выглядит и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".

1/9 Паулина Поризкова считалась одной из самых красивых и высокооплачиваемых моделей 80-х.
Фото: @marcoglaviano
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2/9 Карьера Поризковой началась рано и случайно, когда ей было 15 лет.
Фото: @marcoglaviano
3/9 Девушку пригласила попозировать знакомая-фотограф, и ее заметили в парижском агентстве.
Фото: @marcoglaviano
4/9 В 21 год она снялась для Playboy.
Фото: @marcoglaviano
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5/9 Бывшей супермодели 56 лет.
Фото: @paulinaporizkov
6/9 Паулина не очень гордится модельным прошлым. В старых интервью она рассказывала, что работает моделью только потому, что любит деньги.
Фото: @paulinaporizkov
7/9 После рождения детей она оставила работу манекенщицы и стала сниматься в кино.
Фото: @paulinaporizkov
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8/9 Сейчас в описании профиля Поризковой в Instagram указано, что она занимается писательством.
Фото: @paulinaporizkov
9/9 В своем возрасте она до сих пор имеет модельную фигуру, которую периодически демонстрирует в нижнем белье.
Фото: @paulinaporizkov

Карьера Поризковой началась рано и случайно, когда ей было 15 лет. Девушку пригласила попозировать знакомая-фотограф, и ее заметили в парижском агентстве. В 18 лет она стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, а в 21 год она снялась для Playboy.

Сама Паулина не очень гордится модельным прошлым. В своих старых интервью она рассказывала, что работает моделью только потому, что любит деньги:

"Люди часто бывают в шоке от моих слов, о том, что я люблю деньги, которые приносит модельный бизнес, но ненавижу работать моделью. Однако в том, чтобы просто стоять целый день перед камерой, нет совершенно ничего креативного".

И позволяла себе резкие, критикующие высказывания в адрес коллег:

"Довольно большой процент моделей состоит из совершенно тупых личностей".

Бывшей супермодели 56 лет. После рождения детей она оставила работу манекенщицы и стала сниматься в кино. Сейчас в описании профиля Поризковой в Instagram указано, что она занимается писательством:

"Случайно бывшая супермодель, иногда актриса, нынешний писатель".

Однако в своем возрасте она до сих пор имеет модельную фигуру, которую периодически демонстрирует в нижнем белье и в купальниках в своих соцсетях. А иногда Поризкова снимается без одежды для журналов и рекламы.

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