Паулина Поризкова считалась одной из самых красивых и высокооплачиваемых моделей 80-х. Как она выглядит и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".

1/9 Паулина Поризкова считалась одной из самых красивых и высокооплачиваемых моделей 80-х. Фото: @marcoglaviano Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Карьера Поризковой началась рано и случайно, когда ей было 15 лет. Фото: @marcoglaviano 3/9 Девушку пригласила попозировать знакомая-фотограф, и ее заметили в парижском агентстве. Фото: @marcoglaviano 4/9 В 21 год она снялась для Playboy. Фото: @marcoglaviano Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Бывшей супермодели 56 лет. Фото: @paulinaporizkov 6/9 Паулина не очень гордится модельным прошлым. В старых интервью она рассказывала, что работает моделью только потому, что любит деньги. Фото: @paulinaporizkov 7/9 После рождения детей она оставила работу манекенщицы и стала сниматься в кино. Фото: @paulinaporizkov Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Сейчас в описании профиля Поризковой в Instagram указано, что она занимается писательством. Фото: @paulinaporizkov 9/9 В своем возрасте она до сих пор имеет модельную фигуру, которую периодически демонстрирует в нижнем белье. Фото: @paulinaporizkov

Карьера Поризковой началась рано и случайно, когда ей было 15 лет. Девушку пригласила попозировать знакомая-фотограф, и ее заметили в парижском агентстве. В 18 лет она стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, а в 21 год она снялась для Playboy.

Сама Паулина не очень гордится модельным прошлым. В своих старых интервью она рассказывала, что работает моделью только потому, что любит деньги:

"Люди часто бывают в шоке от моих слов, о том, что я люблю деньги, которые приносит модельный бизнес, но ненавижу работать моделью. Однако в том, чтобы просто стоять целый день перед камерой, нет совершенно ничего креативного".

И позволяла себе резкие, критикующие высказывания в адрес коллег:

"Довольно большой процент моделей состоит из совершенно тупых личностей".

Бывшей супермодели 56 лет. После рождения детей она оставила работу манекенщицы и стала сниматься в кино. Сейчас в описании профиля Поризковой в Instagram указано, что она занимается писательством:

"Случайно бывшая супермодель, иногда актриса, нынешний писатель".