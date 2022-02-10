Паулина Поризкова считалась одной из самых красивых и высокооплачиваемых моделей 80-х. Как она выглядит и чем занимается сейчас — в материале "Рамблера".
Карьера Поризковой началась рано и случайно, когда ей было 15 лет. Девушку пригласила попозировать знакомая-фотограф, и ее заметили в парижском агентстве. В 18 лет она стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, а в 21 год она снялась для Playboy.
Сама Паулина не очень гордится модельным прошлым. В своих старых интервью она рассказывала, что работает моделью только потому, что любит деньги:
"Люди часто бывают в шоке от моих слов, о том, что я люблю деньги, которые приносит модельный бизнес, но ненавижу работать моделью. Однако в том, чтобы просто стоять целый день перед камерой, нет совершенно ничего креативного".
И позволяла себе резкие, критикующие высказывания в адрес коллег:
"Довольно большой процент моделей состоит из совершенно тупых личностей".
Бывшей супермодели 56 лет. После рождения детей она оставила работу манекенщицы и стала сниматься в кино. Сейчас в описании профиля Поризковой в Instagram указано, что она занимается писательством:
"Случайно бывшая супермодель, иногда актриса, нынешний писатель".
Однако в своем возрасте она до сих пор имеет модельную фигуру, которую периодически демонстрирует в нижнем белье и в купальниках в своих соцсетях. А иногда Поризкова снимается без одежды для журналов и рекламы.