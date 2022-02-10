СМИ: Билана госпитализировали с коронавирусом

На днях он почувствовал себя плохо: температура повысилась до 37,5, заболело горло и заложило нос. Ему диагностировали коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат, но ПЦР-тест выявил коронавирусную инфекцию.

Новость о своей госпитализации несколько минут спустя опроверг сам артист. Он вышел в прямой эфир в Instagram и сообщил, что у него был ковид, но прожил он его "достаточно тихо". А сейчас певец готовится к концертам, поэтому немного пропал из поля зрения своих фанатов и СМИ.