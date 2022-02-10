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1 час назад

СМИ: Билана госпитализировали с коронавирусом

Стелла Шмель

Певец Дима Билан госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Москве. Его состояние оценивают как средне-тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Билана госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях он почувствовал себя плохо: температура повысилась до 37,5, заболело горло и заложило нос. Ему диагностировали коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат, но ПЦР-тест выявил коронавирусную инфекцию.

По результатам КТ поражения легких и дыхательной недостаточности нет. Но у артиста диагностирован ларинготрахеит.

Новость о своей госпитализации несколько минут спустя опроверг сам артист. Он вышел в прямой эфир в Instagram и сообщил, что у него был ковид, но прожил он его "достаточно тихо". А сейчас певец готовится к концертам, поэтому немного пропал из поля зрения своих фанатов и СМИ.

Ранее мы писали, что Билан признался в проблемах с алкоголем.

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