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2 часа назад

Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

Диана Товсепова

Одна из самых популярных женщин мира Ким Кардашьян спустя семь лет брака с рэпером Канье Уэстом подала на развод. Уже несколько месяцев звезды не живут вместе, но официальную причину они пока не озвучивали.

Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом
Фото: @kimkardashian@kimkardashian

Кардашьян решила рассказать об этом в интервью журналу Vogue. 41-летняя звезда рассказала, что стала слишком уважать себя в последнее время. Женщине теперь хочется жить расслабленно, в собственном комфорте, не думая о проблемах, которые возникают стихийно. Ким решила, что долго делала счастливыми других, наступая на собственное эго, и захотела это изменить.

«Годами я заботилась о чужом счастье. А в последние два года решила, что нужно заботиться о своем. И мне хорошо. Да, это привело к переменам и разводу, но важно быть честной с собой, когда речь идет о счастье. Я выбрала себя», — призналась Кардашьян.

Теледива теперь решила посвятить жизнь детям, родным и друзьям и уделять много внимания спорту. Причем звезда Интернета мечтает избавиться от телефонной зависимости и научиться прислушиваться к своим духовным потребностям.

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