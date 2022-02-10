Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

Одна из самых популярных женщин мира Ким Кардашьян спустя семь лет брака с рэпером Канье Уэстом подала на развод. Уже несколько месяцев звезды не живут вместе, но официальную причину они пока не озвучивали.
Кардашьян решила рассказать об этом в интервью журналу Vogue. 41-летняя звезда рассказала, что стала слишком уважать себя в последнее время. Женщине теперь хочется жить расслабленно, в собственном комфорте, не думая о проблемах, которые возникают стихийно. Ким решила, что долго делала счастливыми других, наступая на собственное эго, и захотела это изменить.
«Годами я заботилась о чужом счастье. А в последние два года решила, что нужно заботиться о своем. И мне хорошо. Да, это привело к переменам и разводу, но важно быть честной с собой, когда речь идет о счастье. Я выбрала себя», — призналась Кардашьян.
Теледива теперь решила посвятить жизнь детям, родным и друзьям и уделять много внимания спорту. Причем звезда Интернета мечтает избавиться от телефонной зависимости и научиться прислушиваться к своим духовным потребностям.