Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

«Годами я заботилась о чужом счастье. А в последние два года решила, что нужно заботиться о своем. И мне хорошо. Да, это привело к переменам и разводу, но важно быть честной с собой, когда речь идет о счастье. Я выбрала себя», — призналась Кардашьян.