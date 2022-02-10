Вода из ванны: странные бизнес-идеи звезд

Недавно российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев объявил о запуске продаж сумок и аксессуаров из кожи. Для кого-то эта новость была неожиданной. Но попытку организовать бизнес с помощью продажи чего-либо звезды пытались и до него. “Рамблер” расскажет о самых странных идеях, которые пытались реализовать российские и зарубежные селебрити.

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Поэтичное белье

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У российского шансонье Стаса Михайлова огромная фан-база среди женщин. Чтобы порадовать милых дам, под брендом исполнителя выпустили эксклюзивное постельное белье. Дизайн приятно удивил фанатов – на простыни и наволочки нанесли слова из песен Михайлова, а на сопроводительный буклет его фотографию. В подарок к комплекту прилагался диск с новым альбомом.

Black Star с Алиэкспресс

В начале 2019 года продюсер и хип-хоп-исполнитель Тимати объявил в своем Instagram о старте продаж беспроводных наушников Black Star (собственным брендом). Характеристики девайса не уступали популярным в то время моделям. Однако устройство “от Тимати” обгоняло их по цене – комплект наушников в фирменном кейсе стоил почти семь тысяч рублей и позиционировался как оригинальный продукт. Однако пользователи быстро обнаружили, что на китайском сайте Алиэкспресс такой же гаджет (только без лого Black Star) продавался в три-четыре раза дешевле. На фоне скандала продажу быстро свернули.

Неповторимые ароматы для дома

@gwynethpaltrow

Когда американская актриса Гвинет Пэлтроу представила миру уникальные свечи с ароматом ее гениталий, интернет взорвался. Ироничное и скептическое отношение русскоязычных поклонников артистки никак не коррелировало с мнением, которое высказывали ее фанаты в США. И пусть свечи Пэлтроу абсолютно универсальны внешне, что позволяет вписать их в любой интерьер, покупатели оказались готовы заплатить 75$ (более пяти тысяч рублей) за необыкновенный продукт. Актриса уже анонсировала следующий дроп и планирует порадовать фанатов целой серией свечек.

Изысканные десерты для животных

“Пудель-штрудель” – необычная кондитерская. И не только потому, что ее основателем стал российский певец Сергей Лазарев. Шеф-повара кондитерской занимались созданием десертов для кошек и собак. Также в заведении можно было приобрести премиальные корма. Судя по странице проекта в Instagram, кондитерская закрылась зимой 2021 года.

Buzwine

Неутомимая Ольга Бузова в 2019 году занялась виноделием, и на полках магазинов появился винный напиток Buzwine, обещающий его потребителям свежий аромат в бокале, тона тропических фруктов (цитрусовых и персика) и цукатов.

Первая партия продукта разошлась по стране, но с ее реализацией возникли проблемы. Сама артистка попыталась поскорее забыть о неудачном запуске, но компания Global Wine Distribution (с которой был заключен контракт) подала судебный иск. Пока в интернет-магазинах алкогольных напитков все еще можно встретить Buzwine, сделанный на “собственном производстве в Испании” (как гласит карточка продукта.

Водичка на миллион

@belle.delphiny

В 2019 году модель и блогер Бель Дельфин запустила продажи воды из ванны, которую она принимала. Цена за баночку вышла совсем демократичная – всего 30$ за лот (более двух тысяч рублей). Предложение произвело фурор не меньше, чем свечи Пэлтроу. Вот только совсем скоро жадная блогер попалась на обмане и угодила в череду скандалов. Интернет-пользователь форума Reddit, представившийся молекулярным биологом, опубликовал результаты анализа воды из банки. Он обнаружил, что в жидкости нет следов ДНК человека. Другой пользователь заявил, что несколько десятков человек заразились герпесом после того, как выпили воду из ванны миловидной девушки.