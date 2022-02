Иск на 269 млн и тайный роман: что вытворяли звезды на этой неделе

Адель выходит замуж?

The Mail on Sunday сообщает, что у Колина Фёрта новый роман. По данным издания, актер встречается с американской сценаристкой Мэгги Кон. Пара познакомилась на съемках драмы The Staircase, которая должна выйти на HBO Max в 2022-м. Как рассказывают источники, это была любовь с первого взгляда.