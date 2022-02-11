Иск на 269 млн и тайный роман: что вытворяли звезды на этой неделе

Роузи Хантингтон Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз, Снуп Догга обвинили в домогательствах, но он все отрицает: рассказываем, что происходило в мире звезд с 5 по 11 февраля в материале «Рамблера».
Певица спровоцировала слухи о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом, засветив кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце на красной дорожке премии BRIT Awards. По словам ювелира Angelic Diamonds, стоимость такого украшения может достигать 750 000 фунтов стерлингов (76 миллионов рублей). Звезда и ее избранник пока никак не комментировали догадки журналистов и поклонников.
Напомним, о романе Адель и Ричи Пола впервые заговорили в начале июля прошлого года, когда пара появилась вместе во время финала NBA.
Звезды стали родителями во второй раз. Об этом звезда сообщила в своем Instagram в начале недели. Кайли Дженнер выложила фотографию руки новорожденного малыша и написала «2.02.22», а также поставила эмодзи в виде синего сердечка. Поклонники решили, что она тем самым намекнула на пол ребенка.
Напомним, звезды уже воспитывают дочь Сторми, которая появилась на свет в феврале 2018 года.
Еще одна пара официально подтвердила пополнение в семье: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз. Второго февраля у пары родилась дочь, которую назвали Изабелла Джеймс. Об этом модель сообщила в своем Instagram.
Напомним, пара вместе уже больше 11 лет, в 2017-м году у пары родился сын Джек Оскар.
Алана Мамаева подала иск к экс-супругу о разделе совместно нажитого имущества. Она планирует отсудить у футболиста 269 миллионов рублей. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Вадим Лялин.
Напомним, в конце апреля 2021 года Алана и Павел Мамаевы развелись после 8 лет брака. По ее словам, причиной стала очередная измена спортсмена. У экс-супругов есть общая дочь Алиса.
The Mail on Sunday сообщает, что у Колина Фёрта новый роман. По данным издания, актер встречается с американской сценаристкой Мэгги Кон. Пара познакомилась на съемках драмы The Staircase, которая должна выйти на HBO Max в 2022-м. Как рассказывают источники, это была любовь с первого взгляда.
Напомним, до этого Колин Ферт был женат на продюсере и режиссере Ливии Джуджолли. Их брак распался в 2019 году спустя 22 года из-за измены Ливии.
Танцовщица и модель, имя которой не раскрывается, подала в суд на рэпера и его партнера Бишопа Дона Хуана, обвинив их в насилии. По словам девушки, в 2013 году после концерта Снуп Догга в Калифорнии Дон Хуан предложил подвезти ее до дома. В машине она уснула, а очнулась уже в его доме, где он принудил ее к близости. Позже он отвез ее на студию, где над ней надругался и рэпер. В суде жертва хотела получить компенсацию в 10 миллионов долларов, но требование отклонили. Снуп обвинения отрицает, в Instagram он назвал девушку «разводилой».