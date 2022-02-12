Максакова похудела на 16 кг и вышла в купальнике

Оперная певица поделилась с подписчиками результатами диеты.

Фото: @mariamaksakova @mariamaksakova

44-летняя певица Мария Максакова решила провести вечер пятницы в бассейне. В сториз личного блога звезда показала, как она отдыхает и заодно продемонстрировала заметно постройневшую фигуру.

@mariamaksakova

Мария Максакова позировала в слитном купальнике черного цвета с глубоким декольте и ожерельем из камней. Певица отметила, что она сбросила 16 кг за последние несколько месяцев. Сейчас Мария Максакова весит 67 килограммов, однако, по словам певицы, это далеко не предел.

Как же Марии Максаковой удалось значительно сбросить вес в кратчайшие сроки. Причиной своего похудения оперная дива назвала диету с интервальным голоданием. По закону такой диеты Мария Максакова ест каждые 20 часов. Такие трапезы обычно приходятся на ужин, а утром певица лишь пьет черный кофе без сахара.

Кстати, не так давно подробностями о своей чудо-диете делилась и певица Лолита Милявская, которая тоже заметно постройнела в последнее время. Узнать о ее питании и пути к сбросу веса вы можете в нашем материале.