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1 час назад

Беременная Рианна появилась на ковровой дорожке в рваном топе и прозрачных брюках

WMJ.ru

Звезда поразила публику откровенным нарядом.

Беременная Рианна поразила откровенным нарядом
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

31 января стало известно, что 33-летняя певица Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями. Пара вышла вместе на прогулку и Рианна продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Вскоре после этого выхода Рианна поделилась в личном блоге очаровательной фотографией. Певица запечатлелась в ванной комнате, обнимая круглый животик.

Минувшим вечером будущие родители появились на праздновании двух брендов Рианны: Fenty Beauty и Fenty Skin. Певица и рэпер выглядели невероятно счастливыми и не скрывали нежных чувств перед объективами фотокамер.

Беременная Рианна выбрала для светского мероприятия неожиданно яркий и откровенный образ. На певице были прозрачные серебристые брюки из сплетений мерцающих пайеток. Под брюки певица надела нижнее белье бежевого оттенка.

А сверху Рианна надела «рваный» зеленый топ, созданный из веревок и сверкающих нитей. Смелый топ (внешне чем-то напоминающий новогодний «дождик»), демонстрировал спину и круглый животик певицы.

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