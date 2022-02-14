Экс-супруга Шнурова рассекретила роман с бывшим «Холостяком»

Матильда Шнурова рассекретила имя своего нового избранника – им стал бывший участник шоу «Холостяк» и звездный стоматолог Антон Криворотов. Экс-супруга солиста «Ленинграда» поделилась совместными фото с возлюбленным в Instagram.
Как выяснили коллеги из Super, пара познакомилась на выставке современного искусства в Майами в декабре прошлого года, их отношения начались быстро и длятся уже около двух месяцев. Новый год Матильда и Антон встречали в Лос-Анджелесе вместе.
Напомним, что в 2020-м году в финале шоу «Холостяк» Криворотов признался в любви модели Барбаре Пино, но вскоре после окончания проекта пара распалась. Новая избранница звездного стоматолога и музыкант Сергей Шнуров развелись в 2018 году.