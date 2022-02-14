Экс-супруга Шнурова рассекретила роман с бывшим «Холостяком»

Матильда Шнурова рассекретила имя своего нового избранника – им стал бывший участник шоу «Холостяк» и звездный стоматолог Антон Криворотов. Экс-супруга солиста «Ленинграда» поделилась совместными фото с возлюбленным в Instagram.

Фото: @matilda.shnurova @matilda.shnurova

Как выяснили коллеги из Super, пара познакомилась на выставке современного искусства в Майами в декабре прошлого года, их отношения начались быстро и длятся уже около двух месяцев. Новый год Матильда и Антон встречали в Лос-Анджелесе вместе.

@matilda.shnurova