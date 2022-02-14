На вечеринке Бибера произошла перестрелка

На закрытой вечеринке канадского певца Джастина Бибера произошла перестрелка, в которой были ранены четыре человека. Об этом сообщает портал TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мероприятие проходило в клубе The Nice Guy в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали такие звезды, как Дрейк, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Многие из них успели покинуть заведение до случившегося инцидента.

Отмечается, что среди пострадавших оказался хип-хоп-артист Kodak Black, он получил ранение в ногу. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Медики утверждают, что полученные им травмы не представляют опасности для жизни.