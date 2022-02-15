Звезды, которые сыграли свадьбы в Италии

Сыграть свадьбу в Италии — не так просто, как кажется. Некоторые из звезд держат в секрете всю церемонию, пока не появятся профессиональные кадры. Но даже самые закрытые церемонии звезд рано или поздно кто-то рассекречивает. О самых роскошных церемониях селебрити в Италии, читайте в нашем новом материале.

Фото: Instagram Instagram

Регина Тодоренко и Влад Топалов

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Влюбленные поженились еще осенью 2018 года, когда Регина была в ожидании малыша. Телеведущая и артист расписались и отметили это событие в кругу семьи. Роскошную вечеринку по случаю свадьбы пара провела в июле 2019 года. Местом локации стала солнечная Италия, Сорренто. Свадьбу Тодоренко и Топалов отмечали в течение нескольких дней, а яркими снимками поначалу в соцсетях делились только их друзья. Позже и сама невеста опубликовала в Instagram кадры из фотосессии.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева официально стали мужем и женой в Италии. Об этом первыми рассказали местные СМИ. Церемония бракосочетания состоялась в Форте-дей-Марми, на тосканском побережье Версилия. Влюбленных расписал мэр города Умберто Буратти. Молодожены не стали устраивать пышного торжества, пригласив на церемонию только самых близких.

Дарья Клюкина и Владимир Чопов

4 октября 2019 года Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера медиахолдинга «Газпром-Медиа», заместителя гендиректора ТНТ, на котором выходит проект «Холостяк», Владимира Чопова. Официальная регистрация прошла за две недели до церемонии, а накануне пара устроила пышную свадьбу в Италии на вилле Balbiano, расположенной на берегу озера Комо. Среди гостей пары были Яна Рудковская, Дима Билан, Николай Басков, подруги Дарьи по «Холостяку» Виктория Короткова, Дуся Бубель и другие. В соцсетях гости открыто публиковали видео с торжества.

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Сати Казанова и Стефано Тиоццо

Муж экс-солистки группы «Фабрика» тоже далек от шоу-бизнеса. Итальянец Стефано Тиоццо — фотограф. Сати познакомилась с ним в Германии на свадьбе ее подруги Марины Миссбах и брата Стефано Кристиано Тиоццо. Уже тогда гости на свадьбе пророчили им свадьбу, хотя певица и фотограф не сразу разглядели друг друга. Их общение завязалось уже после второй встречи. Хотя Стефано и не из шоу-бизнеса, к творчеству он имеет прямое отношение. Мужчина более десяти лет играл в рок-группе. Сати Казанова вышла замуж в 2017 году. Певица до последнего скрывала свой роман и планы, но ее заметили во Дворце бракосочетаний, где принимают документы на регистрацию брака с иностранцами. С тех пор артистка живет на две страны, но мечтает переехать в Италию. По словам Сати, ей очень нравится характер итальянцев, то, какие они расслабленные и позитивные.

Софи-Антуанетта Делуа и Андрей Вавилов

Бывший заместитель министра финансов 60-летний Андрей Вавилов с возлюбленной Софи-Антуанеттой Делуа с размахом отметили свадьбу в Италии в октябре 2021 года. Торжество проходило три дня, и за это время для гостей было устроено немало интересных мероприятий. Звезды прилетели на свадьбу на частных самолетах, в качестве декора были использованы живые цветы, не говоря уже о шумной вечеринке и дорогостоящей вилле. Ведущими на свадьбе стали Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Для всех присутствующих на свадьбе забронированы номера в итальянском отеле Grand Hotel Tremezzo — одном из самых дорогих на озере Комо. Общая стоимость церемонии обошлась политику не менее чем в 73 миллиона рублей.