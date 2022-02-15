5 звезд, которые взяли себя в руки и феноменально похудели

Сбросить лишние килограммы — далеко не легкая задача. Но мы восхищаемся теми знаменитостями, которым все же удалось это сделать! Редакция WMJ.ru предлагает вспомнить звездных красоток, которые феноменально похудели и начали жизнь с чистого листа.

Фото: nstagram nstagram

Алла Пугачева

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Алла Борисовна уже несколько лет поражает поклонников своим привлекательным и помолодевшим видом. В 72 года она выглядит стройно и утонченно — и в этом ей помогает диетолог. Примадонна утверждает, что к помощи хирурга не прибегала, а всего добилась своими силами. В рацион певица добавила больше полезных продуктов питания и совсем отказалась от сахара, выпечки и алкоголя.

Global Look Press

По советам дочери Кристины Орбакайте Пугачева придерживается бессолевой диеты, благодаря которой можно стремительно похудеть и убрать отечность. Кроме того, она раз в неделю устраивает разгрузочный день и пьет только воду.

Лариса Долина

Певица в свои 66 лет имеет стройное тело, как у девочки. Она похудела на 20 килограммов и стала чувствовать себя более легко и свободно. В таком феноменальном похудении ей помогла клиника по коррекции обмена веществ, где она сдала анализы на непереносимость продуктов. По результатам выяснилось, что певице категорически противопоказаны фрукты и ягоды из-за большого содержания в них сахара.

Global Look Press

В этот же список попали молочные продукты и хлебобулочные изделия. Просто скорректированный рацион питания, и вуаля — прекрасная форма!

Лолита Милявская

Лолита Милявская не из тех, кто стесняется своей внешности, сколько бы она ни весила. Это известно всем, кто видел ее в откровенных нарядах, когда она находилась в самом максимальном весе. Сейчас в свои 58 лет певица выглядит очень хорошо! У нее стройное и подтянутое тело. Но так было далеко не всегда. В чем же секрет?

Global Look Press

Не так давно Лолита раскрыла тайну похудения. Ей помог эндокринолог, который скорректировал ее питание и наладил гормональный дисбаланс.

«Никаких волшебных пилюль не существует, на диетах я не сижу. Потому что мой эндокринолог — категорический противник диет. Он говорит, что после ваших диет очень тяжело собирать вас в кучу. Как раз так восстановление веса происходит очень тяжело», — отметила Лолита.

Тяжелее всего звезде было отказаться от алкоголя, но и тут она успешно справилась. Точных цифр, к сожалению, у нас нет, но, по словам певицы, ее талия уменьшилась на 17 сантиметров.

Анна Нетребко

Анна всегда была с пышными формами. Однако сейчас, в свои 47 лет, оперная певица похудела и посвежела. В чем же ее секрет? На самом деле Анна всячески опровергает мысли общественности о своем похудении и утверждает, что за последние 5 лет не худела и не собирается. Но фотокарточки в ее личном микроблоге говорят об обратном: стройные ноги и подтянутый силуэт.

Global Look Press/Instagram

Кажется, что Нетребко просто ведет правильный образ жизни. Она качественно питается, не пропускает ни завтрак, ни обед, ни ужин, но и читмилы не забывает устраивать. Что лучше может поднять настроение, как не сладкое? Однако есть одно важное правило, которого придерживается певица, — выпивать 1,5-2 литра воды в день. Этот метод помогает избегать перееданий.

Адель

Когда слышишь имя этой талантливой певицы из Великобритании, перед глазами предстает образ блондинки с привлекательной внешностью и пышными формами. Однако сегодня внешний вид артистки повергнет в шок любого! Максимальный вес Адель был равен 113 килограммам, что приравнивается ко 2-й степени ожирения. Думаем, что на одном спорте и диетах, без помощи эндокринолога, выйти на путь к стройному телу мечты было в данном случае просто нереально. Сегодня Адель весит меньше 70 килограммов и выглядит так, будто и никогда не была «пышкой».

Global Look Press

«Из-за ограничений, связанных с ковидом, мне пришлось путешествовать налегке и взять с собой только половину себя», — шутит певица на шоу Saturday Night Live. За 2 года она скинула 45 килограммов, хотя сама призналась, что эти цифры — далеко не о весе.

«В большей степени это было из-за моей тревожности. У меня были ужасающие панические атаки после развода. Они парализовывали меня полностью и сбивали с толку так, что я не могла контролировать свое тело», — призналась Адель на интервью с Опрой Уинфри.

Она доверилась тренеру, занималась в спортзале, и это помогло ей справиться с ментальными проблемами. После таких резких изменений во внешности поклонники Адель разделились на два лагеря: одни засыпали ее комплиментами и восхищением, а другие обвинили в измене. Ведь они всегда считали ее приверженцем бодипозитива.