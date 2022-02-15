Дана Борисова рассказала о наркозависимости и проблемах с психикой

Телеведущая поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте, что столкнулась с биполярным расстройством личности. Также Дана продолжает борьбу с зависимостью от наркотиков.

В 2017 году звезда прошла курс лечения в реабилитационном центре в Таиланде. С тех пор Дана не скрывает возникших проблем с наркотиками. Сейчас девушка вовсе признается, что любит поговорить о своих заболеваниях.

«Тема зависимости — это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — пишет телеведущая.

Общаясь с подписчиками, Дана отметила, что наверняка останется зависимой на всю жизнь. Поскольку «срыв» может произойти и после десяти лет воздержания. Осложняет путь к здоровью и психиатрический диагноз – биполярное расстройство личности.