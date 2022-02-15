Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
2 часа назад

Дана Борисова рассказала о наркозависимости и проблемах с психикой

Мира Маркина

Телеведущая поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте, что столкнулась с биполярным расстройством личности. Также Дана продолжает борьбу с зависимостью от наркотиков.

В 2017 году звезда прошла курс лечения в реабилитационном центре в Таиланде. С тех пор Дана не скрывает возникших проблем с наркотиками. Сейчас девушка вовсе признается, что любит поговорить о своих заболеваниях.

«Тема зависимости — это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — пишет телеведущая.

Общаясь с подписчиками, Дана отметила, что наверняка останется зависимой на всю жизнь. Поскольку «срыв» может произойти и после десяти лет воздержания. Осложняет путь к здоровью и психиатрический диагноз – биполярное расстройство личности.

Любая зависимость – это болезнь, и она имеет свои стадии и симптомы. Ранее мы рассказывали о том, как понять, что ты живешь с зависимым человеком.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители