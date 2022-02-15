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1 час назад

Что стало с первой солисткой группы "ВИА Гра"

Мария Кимакович

В начале своего существования многие музыкальные коллективы выглядели совершенно иначе, нежели сейчас. В частности, группа "ВИА Гра", которую все давно привыкли воспринимать исключительно как трио, начиналась лишь с одной девушки. У истоков знаменитого коллектива стояла Алена Винницкая. Куда исчезла самая первая солистка "ВИА Гры" и чем она занимается сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Что стало с первой солисткой группы "ВИА Гра"
Фото: Пресс-служба телеканала "Украина"Пресс-служба телеканала "Украина"

Алена не вошла в золотой состав “ВИА Гры” (он состоял из Надежды Грановской, Анны Седоковой и Веры Брежневой), но навсегда осталась в истории коллектива, как самая первая его солистка. Продюсеры, планировавшие создать женское трио, из всех утвержденных кандидаток в итоге оставили только Винницкую. Лишь позже к ней присоединилась Надежда Грановская.

В дуэте девушки выпустили хит “Попытка №5”, возглавивший вершины хит-парадов, а затем и несколько других не менее популярных композиций.

В 2002 году дуэт превращается в трио: в группу приходит Анна Седокова. А Винницкая в свою очередь через год после прихода в коллектив новой солистки принимает решение покинуть проект и заняться сольной карьерой.

Алена возвращается в Киев и начинает выступать одна. Надо отметить, что одиночное плавание Винницкой оказалось вполне успешным: на протяжении нескольких лет ее песни становятся хитами. Продюсером Алены стал ее муж, Сергей Алексеев, с которым они прожили вместе 25 лет.

Также Алена решила вернуться к своему телевизионному прошлому: на одном популярных украинских каналах она вела различные шоу, а также была автором музыкального шоу на радио.

В 2021 году Алена Винницкая выпустила новый клип на песню “Подари мне свое сердце”, который был снят по технологии одного дубля. Выглядит певица великолепно, не скрывает свой возраст, а следующим своим проектом называет рождение ребенка. Винницкая мечтает реализоваться в новом для себя качестве, в качестве мамы.

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