Звезды, завязавшие романы с режиссерами

Влюбляемся не только мы в киногероев, но и они друг в друга. На съемочной площадке нередко бурлят страсти, которые позже перерастают в сильные чувства. О том, как актрисы закрутили романы с режиссерами и как развивались их отношениях, читайте в нашем новом материале.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Актриса и телеведущая, известная своим кулинарным талантом, Юлия Высоцкая познакомилась с кинорежиссером Андреем Кончаловским в Сочи в 1996 году. Пара встретилась на фестивале «Кинотавр», а уже через несколько дней после знакомства между ними закрутился бурный роман. В официальный брак Юлия и Андрей вступили спустя два года. Несмотря на большую разницу в возрасте, 36 лет, их союз считается одним из самых крепких среди российских звезд. Пара воспитывает двоих совместных детей — сына и дочку.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский

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В декабре на сцене одного из старейших лондонских театров Theatre Royal Haymarket было поставлено театральное шоу «Буря и Единорог», главную роль в котором исполнил Данила Козловский. Поддержала актера на церемонии закрытия кинопремии Оксана Акиньшина, которая специально прилетела с Данилой в Лондон. Актеры, которым последний год активно приписывали роман, наконец-то рассекретили свои отношения. Весь вечер Акиньшина и Козловский провели вместе — в том числе впервые позировали вместе, не скрываясь от фотографов.

Евгения Брик и Валерий Тодоровский

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Актриса и режиссер познакомились на кастинге, когда Евгении Брик было всего 19 лет. На съемочной площадке фильма «Стиляг», режиссером которого выступил Валерий Тодоровский, будущие супруги развивали отношения, которые позже переросли в крепкий брак. Однако на момент начала отношений режиссер был женат на Наталье Токаревой, в браке с которой родилось двое детей. Роман с актрисой стал решающим в их отношениях, и супруги расстались. Несмотря на разницу в возрасте в 19 лет, они смогли найти общий язык и быть счастливыми. В начале февраля 2022 года стало известно о смерти актрисы. Как оказалось, она долгое время боролась с серьезной болезнью.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

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В июле 2020 года Екатерина Варнава и Александр Молочников, ранее соревновавшиеся в телешоу «Танцы со звездами», вместе появились на премьере аудиоспектакля «Пигмалион» Мобильного художественного театра. Тогда молодые люди отнекивались от романа, ссылаясь на дружбу, а спустя два с половиной месяца предстали в обнимку на красной ковровой дорожке «Кинотавра». Звезда Comedy Club пришла поддержать бойфренда на премьере его дебютной режиссерской работы — фильма «Скажи ей».

Диана Пожарская и Иван Янковский

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Диана Пожарская, скрывавшая долгое время свой союз с Иваном Янковским, а также свою беременность, родила мальчика. Радостное событие произошло 26 июня 2021. О появлении сына на свет сообщили оба родителя у себя в социальных сетях. Мальчика навали Олегом. Как известно, ранее пара предпочитала не рассказывать о личной жизни, так и теперь они придерживаются данной политики. Диана Пожарская лишь изредка радует фотографиями с новорожденным малышом.