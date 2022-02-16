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48 минут назад

"Можешь оказаться самым нищим": Моргенштерн — о жизни в Дубае

Мария Каткова

Рэпер Моргенштерн рассказал о том, как изменилась его жизнь после переезда в Дубай. Об этом он рассказал в интервью для "Нового радио", отрывок из которого опубликовал StarHit.

По словам звезды, в Дубае он чувствует себя по-другому. Если в России он мог позволить себе разбрасываться деньгами, то благосостояние живущих здесь людей гораздо выше, но ему комфортно и так.

"Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта"

Моргенштерн рассказал, что продолжает заниматься новыми проектами, но уже на расстоянии. Его коллеги прилетают к нему из Москвы, а также регулярно интересуются его состоянием.

"Ребята из команды поочередно прилетают, и мы так же работаем над новыми проектами. В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один"

Ранее сообщалось, что Билан объяснил славу Моргенштерна связью с дьяволом.

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