Ивлеева шокировала суммой на вечеринку в честь дня рождения

Анастасия Ивлеева, российская телеведущая и блогер, решила с размахом отпраздновать 31-летие. Вечеринка в здании президиума РАН обойдется инфлюенсеру в миллионы рублей. Новость об этом опубликовал Starhit.

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Грядущая вечеринка будет тематической. «Темная сторона балета» – под таким слоганом звездные гости Ивлеевой получили референс праздничного дресс-кода. В него вошли наряды люксовых брендов, например, Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen. Известно, что блогер участвовала в создании уникального меню и развлекательной программы для гостей.

На организацию праздника Анастасия Ивлеева потратила более 16 миллионов рублей. Журналистам Starhit стало известно, что на мартовской вечеринке выступят рэпер Платина и французская певица Коко Хлое (Coucou Chloé).